Общество 06.09.2022 в 12:01
В старинной купеческой Кяхте появится современный транспортно-логистический терминал
Капитальные вложения проект составят 364 млн рублей, сроки реализации 2022-2024 годы, соглашение подписано на ВЭФ-2022
Текст: Номер один
Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительство Бурятии в лице главы региона Алексея Цыденова подписали сегодня соглашение о создании транспортно-логистического терминала в Кяхте, сообщили в пресс-службе правительства республики.
Трехстороннее соглашение подписали КРДВ, правительство Бурятии и ООО «Транспортно-логистический терминал "Кяхта"».
«Бурятия является ключевым регионом для экспорта продукции в Монголию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И строительство терминала в Кяхте будет способствовать только увеличению товарооборота между Россией и странами АТР», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Терминалом займется деятельностью по складированию и хранению грузов, вспомогательными транспортными услугами.
Капитальные вложения в реализацию проекта составят 364 млн рублей. Будет создано 100 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта 2022-2024 годы. Для реализации проекта инвестором планируется расширение границ ТОР «Бурятия» и получения статуса резидента ТОР.
Фото: egov-buryatia.ru
Трехстороннее соглашение подписали КРДВ, правительство Бурятии и ООО «Транспортно-логистический терминал "Кяхта"».
«Бурятия является ключевым регионом для экспорта продукции в Монголию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И строительство терминала в Кяхте будет способствовать только увеличению товарооборота между Россией и странами АТР», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.
Терминалом займется деятельностью по складированию и хранению грузов, вспомогательными транспортными услугами.
Капитальные вложения в реализацию проекта составят 364 млн рублей. Будет создано 100 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта 2022-2024 годы. Для реализации проекта инвестором планируется расширение границ ТОР «Бурятия» и получения статуса резидента ТОР.
Фото: egov-buryatia.ru