Общество 06.09.2022 в 12:01

В старинной купеческой Кяхте появится современный транспортно-логистический терминал

Капитальные вложения проект составят 364 млн рублей, сроки реализации 2022-2024 годы, соглашение подписано на ВЭФ-2022
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В старинной купеческой Кяхте появится современный транспортно-логистический терминал
Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительство Бурятии в лице главы региона Алексея Цыденова подписали сегодня соглашение о создании транспортно-логистического терминала в Кяхте, сообщили в пресс-службе правительства республики.

Трехстороннее соглашение подписали КРДВ, правительство Бурятии и ООО «Транспортно-логистический терминал "Кяхта"».

«Бурятия является ключевым регионом для экспорта продукции в Монголию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И строительство терминала в Кяхте будет способствовать только увеличению товарооборота между Россией и странами АТР», -  отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Терминалом займется деятельностью по складированию и хранению грузов, вспомогательными транспортными услугами.

Капитальные вложения в реализацию проекта составят 364 млн рублей. Будет создано 100 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта 2022-2024 годы. Для реализации проекта инвестором планируется расширение границ ТОР «Бурятия» и получения статуса резидента ТОР.

Фото: egov-buryatia.ru
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логистика терминал Кяхта

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