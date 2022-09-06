В старинной купеческой Кяхте появится современный транспортно-логистический терминал

Корпорация по развитию Дальнего Востока и Арктики и правительство Бурятии в лице главы региона Алексея Цыденова подписали сегодня соглашение о создании транспортно-логистического терминала в Кяхте, сообщили в пресс-службе правительства республики.Трехстороннее соглашение подписали КРДВ, правительство Бурятии и ООО «Транспортно-логистический терминал "Кяхта"».«Бурятия является ключевым регионом для экспорта продукции в Монголию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. И строительство терминала в Кяхте будет способствовать только увеличению товарооборота между Россией и странами АТР», - отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.Терминалом займется деятельностью по складированию и хранению грузов, вспомогательными транспортными услугами.Капитальные вложения в реализацию проекта составят 364 млн рублей. Будет создано 100 новых рабочих мест. Сроки реализации проекта 2022-2024 годы. Для реализации проекта инвестором планируется расширение границ ТОР «Бурятия» и получения статуса резидента ТОР.Фото: egov-buryatia.ru