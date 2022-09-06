На фестивале «Своё» в Улан-Удэ разыграют 6 баранов

«Гость фестиваля, купивший продукцию на 1000 и более рублей у одного фермера, станет участником розыгрыша одного из 6 баранов. В каждый из 2 дней фестиваля разыграют по 3 барана», - рассказали в министерстве.





В рамках фестиваля также пройдет конкурс «Бренды Бурятии». Конкурсанты выберут бренд от района и презентуют его в виде творческого номера на сцене. Всего в конкурсе примет участие 11 районов республики. За призовые места поборются «Посольский рыбный пирог» из Кабанского района, «Кумыс» из Селенгинского района, «Прибайкальская перепелка» и другие районные бренды.



Одним из членов жюри конкурса и приглашенным гостем выступит популярный блогер Бурятии Вика Бууза.



Гостей фестиваля ждут различные мастер-классы по валянию шерсти, росписи эко-сумок, мыловарению, созданию украшений в этно-стиле, плетению джута, сыроварению и росписи пряников. Кроме того, фестиваль посетит кузнец и продемонстрирует мастерство художественной ковки.



Во время фестиваля пройдет розыгрыш продукции фермерских хозяйств. Каждый посетитель может продемонстрировать свои знания в сельском хозяйстве и выиграть призы от участников фестиваля.





Как сообщили в Минсельхозе Бурятии, на фестивале «Своё», который пройдет 9-10 сентября на площади Советов в Улан-Удэ, состоится розыгрыш шести баранов.Напомним, на фестивале будет представлена свежая молочная и мясная продукция, охлажденная рыба, мед нового урожая, овощи и фрукты, сыр, кондитерские изделия и многое другое. Ярмарка будет проходить с 10 часов утра до 8 часов вечера.Фото: «Номер один»