В Улан-Удэ на борьбу с вонью бросили микробов

Неприятный запах очистных сооружений в Улан-Удэ стали устранять с помощью специальных микробов. Как сообщили сегодня в городском «Водоканале», результат их применения уже вполне могут оценить многие горожане. Безопасная и экологичная обработка главного источника неприятного запаха в микрорайоне Стеклозавод - иловых площадок правобережных очистных сооружений - стартовала этой весной, но сначала был проведён целый ряд научных экспериментов.- К сожалению, эксплуатация любых очистных сооружений канализации из-за специфики работы сопровождается выделением крайне неприятных запахов. Однако, основное выделение запахов происходит не от очищаемых сточных вод, а от веществ, задерживаемых непосредственно в процессе очистки, - рассказал начальник отдела экологии МУП «Водоканал» Антон Иванов.Ещё в 2019 году «Водоканал» начал поиски современных методов для устранения запахов, распространяющихся с очистных сооружений. Специалисты пришли к выводу, что самым доступным и безопасным для экологии республики способом будет применение продуктов микробиологической промышленности. Благодаря экспериментам удалось выявить наиболее подходящий для существующей технологии очистки сточных вод препарат. Его производством занимается местное научно-производственное объединение «АРГО-ЭМ-1». Над развитием своей запатентованной «Эмикс-технологии» компания работает более 20 лет.- Уже после двух проведённых в этом году обработок новым препаратом «Эмикс-О» в мае в начале июля наблюдается значительное снижение запаха и ускорение процесса обезвоживания осадка. Это большой плюс для работы очистных сооружений, в целом. В настоящее время, спустя два месяца, мы до сих пор наблюдаем стабильно-положительный эффект, - отметил Антон Иванов.На левобережных очистных сооружениях также проводятся работы по обработке осадков сточных вод, которые помогут избавиться от неприятных запахов в посёлке Сотниково и в его близлежащих окрестностях.«Сотрудничество с местным производителем имеет и ряд других преимуществ: поставка продукции происходит в кратчайшие сроки, наблюдается экономия на доставке и возможность постоянного усовершенствования под определённые требования «Водоканала» свойств препарата для повышения его эффективности. Чтобы закрепить уже полученный положительный результат, специалисты предприятия проводят дополнительную третью обработку иловых площадок перед наступлением зимних холодов», сообщили в «Водоканале».Фото: «Водоканал»