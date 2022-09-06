В Бурятскую говядину инвестируют 4 млрд руб

В Бурятии в 2024 году построят сельскохозяйственный комплекс полного цикла мясного направления. Многостороннее соглашение о сотрудничестве подписали КРДВ, правительство Бурятии, компания «Мясооптторг» и Национальный союз производителей говядины, сообщили в правительстве республики.Цель проекта – за счет создания современной инфраструктуры разведения крупного рогатого скота и торговли им обеспечить в регионе рост числа фермерских предприятий.«Агрокластер будет представлять собой вертикально-интегрированную систему в сельскохозяйственной отрасли – от выращивания кормовых культур, производства мяса и его переработки до реализации готовой продукции. Старт строительных работ намечаем на 2023 год»,- рассказал бенефициар проекта, генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк.Капитальные вложения составят 4 млрд рублей, на предприятии будет создано до 350 новых рабочих мест.Фото: egov-buryatia.ru