Общество 06.09.2022 в 12:36

В Бурятскую говядину инвестируют 4 млрд руб

Правительство Бурятии и «Мясооптторг» при поддержке КРДВ и Национального союза производителей говядины создадут мясной агрокластер
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В Бурятскую говядину инвестируют 4 млрд руб
В Бурятии в 2024 году построят сельскохозяйственный комплекс полного цикла мясного направления. Многостороннее соглашение о сотрудничестве подписали КРДВ, правительство Бурятии, компания «Мясооптторг» и Национальный союз производителей говядины, сообщили в правительстве  республики.

Цель проекта – за счет создания современной инфраструктуры разведения крупного рогатого скота и торговли им обеспечить в регионе рост числа фермерских предприятий.

«Агрокластер будет представлять собой вертикально-интегрированную систему в сельскохозяйственной отрасли – от выращивания кормовых культур, производства мяса и его переработки до реализации готовой продукции. Старт строительных работ намечаем на 2023 год»,- рассказал бенефициар проекта, генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк.

Капитальные вложения составят 4 млрд рублей, на предприятии будет создано до 350 новых рабочих мест.

Фото: egov-buryatia.ru
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