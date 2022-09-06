Общество 06.09.2022 в 13:59

К реализации мастер-плана развития Улан-Удэ привлекут инвесторов

В числе задач  - модернизация электросетевого хозяйства и перевод частных домов на электроотопление, комплексное развитие центра города

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К реализации мастер-плана развития Улан-Удэ привлекут инвесторов
Соглашение о сотрудничестве в целях реализации мероприятий, предусмотренных мастер-планом города Улан-Удэ, на принципах государственно-частного партнерства до 2025 года подписано на полях VII Восточного экономического форума в присутствии полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева, сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Соответствующее соглашение заключено между Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики, ВЭБ.РФ и Республикой Бурятией.
Как отметил Юрий Трутнев, работа по разработке мастер-планов городов Дальнего Востока ведется по поручению президента РФ Владимира Путина, данного по итогам ВЭФ-2021 года. Такие мастер-планы уже разрабатываются для 13 городов и четырех городских агломераций. Помимо Бурятии такие соглашения подписаны сегодня с Камчатским краем и Магаданской областью.

«Важнейшими задачами мастер-планов являются: создание комфортных условий для жизни людей на Дальнем Востоке, раскрытие уникальных природных преимуществ, уменьшение разрыва между качеством жизни центральных регионов и Дальнего Востока. Самыми эффективными на сегодняшний день являются мастер-планы Петропавловска-Камчатского, Улан-Удэ, Магадана», – подчеркнул Юрий Трутнев.

Подписи под документами поставили заместитель генерального директора по экономическому развитию АО «КРДВ» Дарья Кирьянова, заместитель председателя ВЭБ.РФ Артём Довлатов и глава Бурятии Алексей Цыденов.

По словам Дарьи Кирьяновой сейчас началась работа над мастер-планами, целью которой является  определение перспективных экономических направлений для развития городов и качественное улучшение условий жизни дальневосточников.

«Перед нами стоит большая задача сделать города на Дальнем Востоке комфортными для проживания», - отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов.
Улан-Удэ – самая западная столица регионов Дальнего Востока и третий по численности населения дальневосточный город. На территории агломерации располагается Иволгинский дацан – центр буддизма России. Улан-Удэ является единственным крупным городом, располагающимся на Байкальской природной территории - зоне охраны озера Байкал. Миссией реализации мастер-плана станет сохранение культуры народов, природного благополучия Бурятии и озера Байкал для будущих поколений.

«Перед нами при разработке мастер-планов лежит особая ответственность не только вписать всестороннее развитие городской агломерации Улан-Удэ, но и максимально учесть в каждом пункте экологический аспект, разработать наши проекты с учетом защиты озера Байкал», – отметил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Среди первоочередных проектов по развитию Улан-Удэ заявлены мероприятия по модернизации электросетевого хозяйства и переводу ИЖС на электрическое отопление, комплексное развитие территории центра города и строительство новых жилых кварталов, создание точек туристического притяжения и другие проекты.

Фото: egov-buryatia.ru
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