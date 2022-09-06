Общество 06.09.2022 в 14:10

В Бурятии построят еще одну дамбу

Так в Джидинском районе решат проблему зимнего наводнения
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Текст: Номер один
В Бурятии построят еще одну дамбу
Река Цагатуйка в своем русле в северной части с. Петропавловка всегда приносила немало проблем жителям близлежащих улиц зимой. Наледь, которая образовывалась от подземных вод, выходящих на поверхность, затапливала не только приусадебные участки, но и придомовую территорию. А, как известно, зимнее наводнение – хуже летнего! Страдают люди, приходит в негодность имущество, - сообщает газета «Джидинка». 

В этом году эту проблему в Петропавловке решают путем возведения дамбы вдоль береговой линии речки. На эти цели выделено 1 млн 300 тысяч рублей. Дамба призвана оградить наступление зимней наледи на жилые постройки. Работы уже близятся к завершению.



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