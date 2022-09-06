В Бурятии построят еще одну дамбу

Река Цагатуйка в своем русле в северной части с. Петропавловка всегда приносила немало проблем жителям близлежащих улиц зимой. Наледь, которая образовывалась от подземных вод, выходящих на поверхность, затапливала не только приусадебные участки, но и придомовую территорию. А, как известно, зимнее наводнение – хуже летнего! Страдают люди, приходит в негодность имущество, - сообщает газета «Джидинка».В этом году эту проблему в Петропавловке решают путем возведения дамбы вдоль береговой линии речки. На эти цели выделено 1 млн 300 тысяч рублей. Дамба призвана оградить наступление зимней наледи на жилые постройки. Работы уже близятся к завершению.