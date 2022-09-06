Добровольцы призвали жителей Бурятии присоединиться к батальону «Байкал»

Военнослужащие-добровольцы, которые вернулись со спецоперации на Украине, обратились к жителям Бурятии.«На самом деле очень нужна помощь нашим ребятам там, на передовой, чтобы наши выезжали и была ротация на отдых. А так все нормально, шаг за шагом продвигаемся вперед. Победа будет за нами, это уже 100%. Я хочу призвать людей, тех патриотов, мужчин, которые стремятся чем-то помочь своей Родине, записываться в наши добровольческие отряды, батальон «Байкал» и стать на защиту нашей Родины, защиту нашего Отечества. И те задачи, которые поставлены перед нами, мы должны выполнить, и они будут выполнены в полном объеме в любом случае. Поэтому, дорогие жители Республики Бурятия, мужчины, я призываю вас встать в строй, в ряды нашей славной армии и побеждать фашистов, нацистов. Освобождать Украину и выполнить свой долг перед Родиной» - призвал военнослужащий с позывным «Байкал».«Уважаемые земляки, призываю вас стать на защиту своей Родины. Каждый участник - это большая помощь не только армии, но и всей стране», - отметил военнослужащий с позывным «Барс».Напомним, заявление на вступление в именной батальон «Байкал» теперь можно подать и в МФЦ. Также заявления принимают в военкоматах и в сельских поселениях.