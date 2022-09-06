Общество 06.09.2022 в 15:21

В Улан-Удэ общественники недовольны «бесполезным ремонтом» на улице Чайковского

Улицу в столице Бурятии в очередной раз отремонтировали некачественно
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ общественники недовольны «бесполезным ремонтом» на улице Чайковского
Участок дороги по улице Чайковского в Улан-Удэ, который ремонтировался в составе большого контракта за 45 млн руб. в 2019 году по федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», снова залатали как попало, считают в Народном фронте Бурятии.

Местные жители рассказали, что уже в течение первого года после ремонта на тротуаре образовались провалы, которые никто и не думал устранять. Ситуация стала опасной для горожан, так как тротуар оборудован только с одной стороны, и провалы заставляют людей выходить на проезжую часть.


Эксперты Народного фронта предположили, что асфальт обрушился в связи с вымыванием осадками грунта под полотном, так как не была предусмотрена ливневая канализация. На месте провала были видны подземные пустоты, которые жители попытались засыпать песком, камнями и строительным мусором.


О провалившемся тротуаре на расстоянии более 100 метров вблизи домов 38-40 по улице Чайковского горожане сообщили в своей жалобе на Прямую линию президента России Владимира Путина в прошлом году. После этого к решению проблемы подключилось региональное отделение президентского движения.

Народный фронт обратился в прокуратуру Железнодорожного района Улан-Удэ, которая подтвердила нарушения и признала меры заказчика к подрядчику недостаточными для устранения дефектов. В адрес «Улан-Удэстройзаказчик» было внесено представление.

Спустя два месяца после этого «Улан-Удэстройзаказчик» сообщил, что на улице Чайковского восстановлено асфальтобетонное покрытие тротуара и решается вопрос по отводу ливневых вод с проезжей части. Дорожники намерены сделать лотки или водопропускную трубу. Дефекты были устранены по гарантии подрядчика без заключения отдельного контракта и разработки проекта.


Однако жители и эксперты остались недовольны ремонтом тротуаров: дорожники отработали неаккуратно, оставив крошащийся асфальт, щели между бордюрными камнями и пустоты вокруг канализационных люков, которые видны через щели нового тонкого слоя асфальта.


«Мы считаем, что проблема не решена и работы выполнены формально. Учитывая наличие определенных фактов нарушения контракта с обеих сторон, считаем целесообразным обратиться в суд и параллельно инициировать работу по окончательному устранению нарушений с привлечением подрядной организации, о чем мы просили в письме на прокуратуру», - прокомментировал председатель ревизионной комиссии Народного фронта в Бурятии Анатолий Мухамедчин.

Фото: ОНФ в Бурятии
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