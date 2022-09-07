Царевна-лягушка уже не та

Это открытие может стать настоящей находкой. Не исключено, что уже в ближайшее время любители чего покрепче начнут создавать целые лягушачьи фермы.Производство спирта у лягушек выглядит иначе, чем у бутлегеров. Для этого им (лягушкам) не нужно закупать сахар и дрожжи, проводить различные химические манипуляции с участием самогонного аппарата. Достаточно просто жить.Думается, что это открытие ученых может дорого обойтись земноводным. Ведь любители залить за воротник могут открыть охоту на производителей этилового спирта. Если встретите на болоте мужичка с ведром лягушек – не удивляйтесь. Он спирт добывает.С этой точки зрения русские народные сказки начинают приобретать новые смыслы. Вспомним, например, «Царевну-лягушку». Молодой человек целует земноводное, после чего наблюдает весьма необычные события, схожие с галлюцинациями. Не в спирте ли дело?А вообще, это может стать неплохой «фишкой» Бурятии. Осталось найти инвестора, который вложит деньги в лягушачьи фермы и будет производить из них винно-водочную продукцию. Да, это негуманно. Зато выгодно.