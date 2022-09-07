Общество 07.09.2022 в 10:00

Царевна-лягушка уже не та

Сибирские лягушки научились вырабатывать этиловый спирт, тем самым приспособившись к зимним холодам
A- A+
Текст: Номер один
Царевна-лягушка уже не та
Это открытие может стать настоящей находкой. Не исключено, что уже в ближайшее время любители чего покрепче начнут создавать целые лягушачьи фермы. 

Производство спирта у лягушек выглядит иначе, чем у бутлегеров. Для этого им (лягушкам) не нужно закупать сахар и дрожжи, проводить различные химические манипуляции с участием самогонного аппарата. Достаточно просто жить.

Думается, что это открытие ученых может дорого обойтись земноводным. Ведь любители залить за воротник могут открыть охоту на производителей этилового спирта. Если встретите на болоте мужичка с ведром лягушек – не удивляйтесь. Он спирт добывает.

С этой точки зрения русские народные сказки начинают приобретать новые смыслы. Вспомним, например, «Царевну-лягушку». Молодой человек целует земноводное, после чего наблюдает весьма необычные события, схожие с галлюцинациями. Не в спирте ли дело?

А вообще, это может стать неплохой «фишкой» Бурятии. Осталось найти инвестора, который вложит деньги в лягушачьи фермы и будет производить из них винно-водочную продукцию. Да, это негуманно. Зато выгодно.

Теги
карикатура

Все новости

За пять лет в Бурятии отремонтировано 1,5 тысячи километров автодорог
07.09.2022 в 10:51
Как уточнить границы земельного участка
07.09.2022 в 10:42
В Улан-Удэ рабочие ЛВРЗ воровали цветной металл
07.09.2022 в 10:40
Почти каждый десятый житель Бурятии врет при продаже автомобиля
07.09.2022 в 10:33
В Бурятии украинец 30 лет собирал лекарственные травы с паспортом СССР
07.09.2022 в 10:25
В Бурятии оштрафовали глав двух поселений
07.09.2022 в 10:22
Царевна-лягушка уже не та
07.09.2022 в 10:00
В Бурятии автокресло спасло ребенка от серьезных травм в ДТП с самосвалом
07.09.2022 в 09:42
Путин продлил программу Дальневосточной ипотеки
07.09.2022 в 09:31
Деревенский драчун отправил в нокаут знакомую ударом бильярдного шара по голове
07.09.2022 в 09:15
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 сентября

Читайте также
Как уточнить границы земельного участка
Куда можно обратиться  для уточнения
07.09.2022 в 10:42
В Улан-Удэ рабочие ЛВРЗ воровали цветной металл
Транспортные полицейские предотвратили хищение, рабочие уволены и ждут суда  
07.09.2022 в 10:40
Почти каждый десятый житель Бурятии врет при продаже автомобиля
Еще половина продавцов просто «немного недоговаривает»
07.09.2022 в 10:33
В Бурятии украинец 30 лет собирал лекарственные травы с паспортом СССР
При содействии омбудсмена республики он получил гражданство России через суд
07.09.2022 в 10:25
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru