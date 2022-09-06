В Бурятии скончалась ветеран здравоохранения

Сегодня Минздрав Бурятии сообщил о смерти коллеги, ветерана здравоохранения Татьяны Жамбаловой.Татьяна Жамбалова родилась 27 октября 1948 года. После окончания средней школы №35 в Улан-Удэ начала трудовую деятельность санитаркой. Прошла годичные курсы педагогов, курсы секретарей-машинисток при Бурятском областном радиоклубе ДОСААФ.Более сорока лет она проработала в Министерстве здравоохранения Бурятии. Большое внимание уделяла вопросам совершенствования работы с документами, улучшения делопроизводства. В 1983 году заняла 2 место в конкурсе машинисток правительства Бурятской АССР. За добросовестную работу награждалась медалью «Ветеран труда», почетными грамотами Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, правительства Республики Бурятия, Управделами правительства РБ, Министерства здравоохранения РФ и Республики Бурятия.«Татьяна Жамбаловна была великой труженицей. Она продолжала работать и в свои семьдесят. Легко влилась в новый коллектив. В Центре общественного здоровья и медицинской профилактики она стала родным человеком. Повседневное общение с ней приносило не только позитив, но и помогало каждому обогатить себя ценным опытом. Всегда спокойная, отзывчивая, доброжелательная и внимательная, Татьяна Жамбаловна пользовалась огромным уважением в медицинском сообществе. Мы потеряли друга, искреннего, мудрого человека. Министерство здравоохранения, Центр общественного здоровья и медицинской профилактики и все медицинское сообщество разделяют скорбь и горечь этой невосполнимой утраты с родными и близкими», - сообщили в Минздраве.Фото: Минздрав Бурятии