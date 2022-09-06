Завтра в Улан-Удэ откроют отремонтированный участок улицы Терешковой

Власти Улан-Удэ назвали новую дату открытия движения на ремонтируемом участке улицы Терешковой - 7 сентября. Сейчас подрядчик «Доринвест» уложил на перекрытом участке первый слой асфальта, строители работают в две смены.- Сроки асфальтирования проезжей части сдвинулись в связи с прошедшими дождями. Работы завершатся завтра к концу дня. Движение cpaзy жe бyдeт oткpытo, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.После открытия проезжей части, работы по строительству тротуаров и благоустройству улицы продолжатся.Администрация Улан-Удэ принесла горожанам извинения за доставленные неудобства.Фото: мэрия Улан-Удэ