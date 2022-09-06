Общество 06.09.2022 в 16:08

Завтра в Улан-Удэ откроют отремонтированный участок улицы Терешковой

Такое обещание дали в мэрии города
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Текст: Константин Воронов
Завтра в Улан-Удэ откроют отремонтированный участок улицы Терешковой
Власти Улан-Удэ назвали новую дату открытия движения на ремонтируемом участке улицы Терешковой - 7 сентября. Сейчас подрядчик «Доринвест» уложил на перекрытом участке первый слой асфальта, строители работают в две смены.

- Сроки асфальтирования проезжей части сдвинулись в связи с прошедшими дождями. Работы завершатся завтра к концу дня. Движение cpaзy жe бyдeт oткpытo, - сообщил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.

После открытия проезжей части, работы по строительству тротуаров и благоустройству улицы продолжатся.

Администрация Улан-Удэ принесла горожанам извинения за доставленные неудобства.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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