Общество 06.09.2022 в 17:08

Депутат из Бурятии восхищена порядком и чистотой в Донецке

Оксана Бухольцева считает, что жителям республики есть о чем задуматься
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Текст: Номер один
Депутат из Бурятии восхищена порядком и чистотой в Донецке
Напомним, депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева уехала работать в Донецк. Там она будет временно подменять учителя физики, который ушел на фронт. 

В своих соцсетях она делится впечатлениями от Донецка. Так, ее порадовало, что в городе очень чисто и мусор лежит исключительно в урнах и мусорных баках. 

«В Донецке мусор почему-то в контейнерах для мусора находится, а не рядом. Окурки в урнах, а не рядом. Обошла и спальные районы и центр. Чисто. Сейчас начнётся - куда школа смотрит, невоспитанная молодёжь, да я, да в их возрасте… Вот не надо. Все начинается с нас, взрослых. Это из-за нашего хамского отношения к чужому труду, к безразличному отношению к своему двору, к своему городу мы и живем в летающих пакетах и кучей коробок у контейнеров. Это от нашей взрослой нелюбви к окружающему и дети не получают базового уважения к тому, что вокруг: плюнуть, кинуть мимо урны, не донести до мусорки пакет, - становится в порядке вещей. И я сейчас не говорю про любимый всеми ЭкоАльянс, хотя и из-за него бывает мусор летает. Я про каждого жителя нашей солнечной Бурятии, про нас. Люди в Донецке не богаче нас, так же рождены мамой, воспитываются дома, в саду, в школе, на улице в конце концов. Короче, такие же, как мы. По одной планете точно ходим. Просто не относятся к жизни потребительски. Честно, мне прямо обидно. Хочу, чтобы каждый двор Бурятии был образцового содержания!» - высказалась Оксана Бухольцева.

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В комментариях жители республики поддержали депутата: 

-  Улан-Удэ есть чему поучиться!

- Ничто так не открывает глаза, как поездки по регионам и миру. 

- Полностью поддерживаю. Все начинает с нас. Грязно потому что не денег - абсурдное объяснение. Чтобы жить в чистоте, большие деньги не нужны.

- У нас привыкли, что кто-то должен убирать за них. Нет уважения к дворникам! - пишут в комментариях к посту. 

Фото из личного архива О. Бухольцевой. 
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