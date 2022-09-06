Депутат из Бурятии восхищена порядком и чистотой в Донецке

Напомним, депутат Народного Хурала Оксана Бухольцева уехала работать в Донецк. Там она будет временно подменять учителя физики, который ушел на фронт.В своих соцсетях она делится впечатлениями от Донецка. Так, ее порадовало, что в городе очень чисто и мусор лежит исключительно в урнах и мусорных баках.«В Донецке мусор почему-то в контейнерах для мусора находится, а не рядом. Окурки в урнах, а не рядом. Обошла и спальные районы и центр. Чисто. Сейчас начнётся - куда школа смотрит, невоспитанная молодёжь, да я, да в их возрасте… Вот не надо. Все начинается с нас, взрослых. Это из-за нашего хамского отношения к чужому труду, к безразличному отношению к своему двору, к своему городу мы и живем в летающих пакетах и кучей коробок у контейнеров. Это от нашей взрослой нелюбви к окружающему и дети не получают базового уважения к тому, что вокруг: плюнуть, кинуть мимо урны, не донести до мусорки пакет, - становится в порядке вещей. И я сейчас не говорю про любимый всеми ЭкоАльянс, хотя и из-за него бывает мусор летает. Я про каждого жителя нашей солнечной Бурятии, про нас. Люди в Донецке не богаче нас, так же рождены мамой, воспитываются дома, в саду, в школе, на улице в конце концов. Короче, такие же, как мы. По одной планете точно ходим. Просто не относятся к жизни потребительски. Честно, мне прямо обидно. Хочу, чтобы каждый двор Бурятии был образцового содержания!» - высказалась Оксана Бухольцева.В комментариях жители республики поддержали депутата:- Улан-Удэ есть чему поучиться!- Ничто так не открывает глаза, как поездки по регионам и миру.- Полностью поддерживаю. Все начинает с нас. Грязно потому что не денег - абсурдное объяснение. Чтобы жить в чистоте, большие деньги не нужны.- У нас привыкли, что кто-то должен убирать за них. Нет уважения к дворникам! - пишут в комментариях к посту.Фото из личного архива О. Бухольцевой.