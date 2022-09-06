В Бурятии льготная ипотека не помогает восстановить спрос на жилье

Спрос на жилье в российских городах рухнул на 50%, сообщил сегодня на Восточном экономическом форуме замглавы Минстроя Никита Стасишин.«В регионах без учета городов-миллионников спрос немного восстановился летом, но не такими темпами, как хотелось, и находится на уровне на 50% ниже, чем в прошлом году. Те, кто говорит, что все хорошо, пусть съездит в Ульяновск, Кострому, Новгород и посмотрит реальную картину»,— сказал господин Стасишин «РИА Новости» на Восточном экономическом форуме.В Бурятии ситуация явно на лучше, чем в западных городах страны. Так главный индикатор поддержки спроса - число выданных ипотечных кредитов в 2022 году - значительно снизился. По данным Нацбанка Бурятии, если за 7 месяцев 2021 года в регионе было выдано 5,5 тысяч ипотечных кредитов на 14,4 млрд. рублей, то в этом году лишь 4 тысячи кредитов на 13,2 млрд рублей.Ипотека, особенно льготная, пока является мотором строительного сектора региона. На долю ипотеки, по данным экспертов, приходится до 80% от всех сделок на рынке недвижимости Бурятии.Фото: pixabay.com