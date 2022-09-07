Депутат Хурала Бурятии пытается привыкнуть к звукам выстрелов

- На работу устроилась в лицей-колледж, здесь два флага – российский и донецкий. Бомбоубежище есть. Слышите? Грохочет!







Оксана Васильевна поделилась снимками современного Донецка. Во многих домах выбиты стекла, окна укрыты досками или полиэтиленовой пленкой. Разрисованы указатели бомбоубежищ. Многие балконы украшены российскими флагами, а на автомобилях наклеены буквы «Z».







3 сентября Оксана Бухольцева добралась до Донецка. Здесь депутат Хурала, экс-директор школы намерена работать по специальности - преподавать в лицее физику. Свой поступок Оксана Бухольцева называет «гуманитарной миссией», запланировав заниматься ею до декабря.При этом свою работу в Народном Хурале Бухольцева продолжит дистанционно и примет участие в заседаниях комитета и сессиях по видеосвязи. А на переезд и аренду квартиры в Донецке она потратит собственные средства.Оксана Бухольцева делится подробностями организации своей добровольной командировки.- С мужем мы говорили о работе учителями физики в ДНР с весны, там нужны учителя. Но с 1 июля Сергея Николаевича взяли на работу, что хорошо. С министерством образования насчет моей поездки не получилось решить этот вопрос, потому что я пенсионер. Поэтому обратилась к главе Алексею Самбуевичу за помощью. Наутро со мной связался глава полпредства Бурятии в Москве Игорь Зураев, попросил общую информацию. Он свел меня с замминистра образования ДНР. А далее уже и с директором лицея, которая очень переживала: «Мы же не можем взять вас на постоянную работу, только на время, пока наш учитель участвует в боях». Я ее успокоила: «Так я и не претендую, еду к вам на время». Через «ВКонтакте» нашла квартиру. Купила все билеты. Самый дорогой - это железнодорожный от Северобайкальска до Улан-Удэ, - рассказывает в своих соцсетях Оксана Васильевна.По словам Оксаны Бухольцевой, перед поездкой она решила не говорить маме о своем решении, опасаясь ее реакции.- Сегодня не захожу в Интернет, знаю, что одни будут говорить, как всегда, что это пиар, вторые отправят меня туда жить, третьи на самом деле искренне желают удачи. Хорошо, что таких людей больше. Спасибо вам. А детей учить надо. Кстати, первый вопрос и от Алексея Цыденова, и от Игоря Зураева - не спонтанным ли было решение. Говорю честно - обдуманное и не один месяц. Муж поддерживает, переживает. Маме не позвонила, боюсь.Мать Оксаны Васильевны только постфактум узнала о том, что ее дочь сейчас находится на пути в Донецк. Понять опасения Бухольцевой и ее страх сообщить пожилой женщине о своем непростом решении, можно. В Донецке по сей день небезопасно. Буквально на днях артиллерия вооруженных формирований Украины (ВФУ) вновь обстреляла город. Месяц назад в СМИ также сообщалось о том, что обстреляли Киевский район Донецка тремя ракетами из РСЗО «Ураган» с противопехотными минами «Лепесток». И каждый раз не обходится без жертв среди мирного населения.Оксана Бухольцева знает, куда едет. Уже в пути она изучала свежие новости и сообщения в местных украинских пабликах по поводу последних обстрелов: «Вот пишут: «по состоянию на 23:30 общее количество жертв среди гражданских лиц от атак ВФУ за 2 сентября 2022 года составляет 21 человек, из них один ребенок (шестеро погибли, в том числе один ребенок, 15 ранены). За сегодняшний день по состоянию на 23:30 противник выпустил 273 боеприпаса различного типа, включая РСЗО БМ-21 «Град», а также артиллерийские боеприпасы калибром 155 и 152 мм». Ничего святого. Бить по объектам инфраструктуры, школам, супермаркетам, домам, чтобы жизнь женщинам, старикам и детям раем не казалась, подло, я этого не принимаю, не понимаю. Воевать должны с теми, у кого оружие в руках, кто на передовой. Еду, изучаю ПФМ-1 (противопехотная мина. – Прим. авт.)».По этой причине вопросы людей, кто хочет подзаработать на поездках в такие точки, Оксане Бухольцевой не нравятся.- Меня спросило про поездку из Бурятии на Донбасс более десяти человек. Двое сами по себе хотят приехать помочь. Это я выясню. Остальные - на заработки. Про «на заработки» это не ко мне. Да я и представить не могу, как работать в одном коллективе, где ты получаешь 200 тыс. рублей, а местные - обычную зарплату, раз в пять-шесть меньше. В армии представляю заработки, там все равны. А пуля - дура…По пути в Донецк жительница Бурятии познакомилась и с другими добровольцами. Большинство из них женщины.- На паспортном контроле - паспорта ДНР, украинские, российские, казахские… Женщины проходят быстро, а вот к мужчинам особое отношение: к кому, куда, зачем? Мужчин на весь автобус всего пять. Один - строитель из Подмосковья, моего возраста, хочет помогать восстанавливать разрушенные дома. Второй - молоденький парень из Казахстана, едет к брату в госпиталь и добровольцем в армию ДНР, третий - местный, прихрамывает, а вот двоих, молодых и красивых, задержали. У них и юмор был на грани фола: «Алло, ФСБ, где вы нам машину оставили? А, в Луганске? А мы в Донецк едем».И вот дорога до Донецка. Похуже, чем наша до Максимихи, но выбоин и ям нет. Как заехали на территорию ДНР, я подумала, что по Кяхте еду. БМП с солдатами, несколько военных машин цвета хаки с буквой «Z». Увидела два частных дома с целлофаном вместо стекол, одну пятиэтажку разбитую, но тут в голове сразу сравнение с пятиэтажками в Новой Бряни. «У нас хуже», - мелькнуло в голове.Сразу после КПП связь пропала.- Wi Fi сразу же после КПП пропал. МТС не существует. Связь только местная, «Феникс», а купить сим-карту можно лишь на главпочтамте. На многие мои «почему?» местные отвечают «война». Все для нашей безопасности. Впереди златоглавые купола, около них много народу с пятилитровыми бутылями. «Святой источник?» - спрашиваю я, в мыслях проводя параллели с нашими аршанами. На меня, как на дуру, посмотрели: «Война. Бомбили. Воды нет».К нередким звукам выстрелов Оксана Бухольцева пока не привыкла.- С утра гром, гром, гром. «Такой интересный гром, - думаю я, - не как у нас в Бурятии. Видимо, тучи другой плотности». Сегодня переосмысление. Грома в Донецке не было, - делится Оксана Васильевна в соцсетях.5 сентября Оксана Бухольцева приступила к работе. В своем видеоролике, пока она кратко рассказывает о последних новостях, снова слышен «гром».В комментариях жители республики поддержали преподавателя-добровольца, попросив беречь себя.- Если честно, то жутко вокруг. Много окон в пленке. Все повыхлестаны… Желаю вам удачи во всем! Кремень-женщина.- Берегите себя! Удачи!- У тебя даже взгляд изменился... И сама ты уже будешь другой, это другая жизнь, но свой стержень ты не потеряешь, я уверен в тебе.- Достойный представитель нашей республики. Вы мужественный человек! Храни Вас Бог!- Какая вы храбрая женщина! Преклоняюсь перед вами! Пусть сахюусаны оберегают вас!– пишут пользователи.Фото: с личной страницы Оксаны Бухольцевой в соцсетях