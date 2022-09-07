Путин продлил программу Дальневосточной ипотеки

Президент РФ Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме, заявил о продлении программы Дальневосточной ипотеки.Программа предполагает, что заемщики могут взять кредит по ставке в два процента годовых на весь срок кредитования для строительства или приобретении жилья на территории Дальневосточного федерального округа.Ранее с таким предложением к президенту обратился глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он попросил продлить программу до 2030 года, оценив ее положительный эффект.В Бурятии продления льготных ипотечных ставок ждали, прежде всего, застройщики, которые столкнулись с серьёзным падением спроса на новостройки. Так, по данным Нацбанка Бурятии, если в феврале 2022 года в регионе было выдано свыше 1 тысячи ипотечных кредитов, то после введения антироссийских санкций в марте их количество упало в два раза. И только в июле этого года рынок недвижимости региона начал медленно восстанавливаться.Фото: «Номер один»