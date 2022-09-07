В Бурятии оштрафовали глав двух поселений

Прокуратура Бурятии выявила нарушение законодательства о противодействии коррупции в работе органов местного самоуправления Селенгинского района.«В ходе мониторинга выявлено, что в нарушение закона на официальном сайте администрации Селенгинского района не размещены сведения о доходах, расходах и имуществе муниципальных служащих администраций сельских поселений «Ноехонское» и «Нижнеубукунское». В связи с этим прокуратурой внесены представления главам поселений. По результатам их рассмотрения два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, соответствующие сведения размещены на официальном сайте», - рассказали в надзорном ведомстве.Кроме того, за неразмещение в Интернете информации о деятельности органов местного самоуправления прокурор возбудил административные дела в отношении глав двух поселений. По решению суда оба главы оштрафованы.Фото: «Номер один»