В Бурятии украинец 30 лет собирал лекарственные травы с паспортом СССР

Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова два года вела работу по получению гражданства России гражданином бывшего СССР.В 2020 году к омбудсмену обратились знакомые гражданина М. с просьбой оказать содействие в получении гражданства России. По их словам, долгое время мужчина, которому на сегодняшний день исполнился 81 год, проживал в разных районах республики при буддийских монастырях и занимался сбором лечебных трав.Необходимость направления Управлением по вопросам миграции МВД по Бурятии соответствующих запросов для установления личности и наличия соответствующих документов, подтверждающих наличие гражданства, занимала длительное время.Поскольку, внесудебного варианта подтверждения факта постоянного проживания на территории России у мужчины не было омбудсмен подготовилао заявление в районный суд об установлении факта постоянного проживания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по состоянию на 06 февраля 1992 года. Районный суд вынес положительное решение, сообщила пресс-служба уполномоченного.В настоящее время травник получил паспорт гражданина Российской Федерации и ведет подготовку документов для оформления пенсии и иных социальных выплат, льгот.Фото: unsplash.com