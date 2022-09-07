Общество 07.09.2022 в 10:25

В Бурятии украинец 30 лет собирал лекарственные травы с паспортом СССР

При содействии омбудсмена республики он получил гражданство России через суд
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В Бурятии украинец 30 лет собирал лекарственные травы с паспортом СССР
Уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова два года вела работу по получению гражданства России гражданином бывшего СССР.

В 2020 году к омбудсмену обратились знакомые гражданина М. с просьбой оказать содействие в получении гражданства России. По их словам, долгое время мужчина, которому на сегодняшний день исполнился 81 год, проживал в разных районах республики при буддийских монастырях и занимался сбором лечебных трав.

Необходимость направления Управлением по вопросам миграции МВД по Бурятии соответствующих запросов для установления личности и наличия соответствующих документов, подтверждающих наличие гражданства, занимала длительное время.

Поскольку,   внесудебного варианта  подтверждения факта постоянного проживания на территории России у мужчины не было омбудсмен  подготовилао заявление в районный суд об установлении факта постоянного проживания иностранного гражданина на территории Российской Федерации по состоянию на 06 февраля 1992 года. Районный суд вынес положительное решение, сообщила пресс-служба уполномоченного.

В настоящее время травник получил паспорт гражданина Российской Федерации и ведет подготовку документов для оформления пенсии и иных социальных выплат, льгот.

Фото: unsplash.com
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Россия гражданство буддизм

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