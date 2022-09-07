Житель Бурятии сдал Росгвардии «берданку», найденную в лесу

Житель Хоринского района Бурятии добровольно сдал в подразделение лицензионно-разрешительной работы найденное ружье, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.Мужчина рассказал, что во время охоты в лесном массиве, в 25 километрах от районного центра, в овраге он увидел сверток из мешковины, внутри которого обнаружил ружье и составные части к нему. Любитель охоты, являясь законопослушным владельцем оружия и зная об ответственности за незаконное хранение оружия, принес находку в Росгвардию.По результатам экспертизы было установлено, что найденное является гладкоствольным огнестрельным ружьем конструкции Бердана 32-го калибра, пригодным для стрельбы, и основными частями огнестрельного нарезного оружия (ствол, ствольная коробка и затвор), изготовленными промышленным способом.В настоящее время по данному факту проведена проверка, за добровольную сдачу оружия заявителю будет выплачено вознаграждение в размере 14 тысяч рублей из республиканского бюджета.В Бурятии с июля 2022 года размеры выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и основные его части, увеличены в два раза.Фото: Росгвардия