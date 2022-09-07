Общество 07.09.2022 в 12:10

Житель Бурятии сдал Росгвардии «берданку», найденную в лесу

Добропорядочному охотнику будет выплачено 14 тысяч рублей из республиканского бюджета
A- A+
Текст: Номер один
Житель Бурятии сдал Росгвардии «берданку», найденную в лесу
Житель Хоринского района Бурятии добровольно сдал в подразделение лицензионно-разрешительной работы найденное ружье, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.

Мужчина рассказал, что во время охоты в лесном массиве, в 25 километрах от районного центра, в овраге он увидел сверток из мешковины, внутри которого обнаружил ружье и составные части к нему.  Любитель охоты, являясь законопослушным владельцем оружия и зная об ответственности за незаконное хранение оружия, принес находку в Росгвардию.

По результатам экспертизы было установлено, что найденное является гладкоствольным огнестрельным ружьем конструкции Бердана 32-го калибра, пригодным для стрельбы, и основными частями огнестрельного нарезного оружия (ствол, ствольная коробка и затвор), изготовленными промышленным способом.

В настоящее время по данному факту проведена проверка, за добровольную сдачу оружия заявителю будет выплачено вознаграждение в размере 14 тысяч рублей из республиканского бюджета.

В Бурятии с июля 2022 года размеры выплат денежного вознаграждения гражданам, добровольно сдавшим незаконно хранящиеся у них оружие и основные его части, увеличены в два раза.

Фото: Росгвардия
Теги
оружие берданка находка

Все новости

Скандального чиновника из Бурятии задержали в Забайкалье за взятку
07.09.2022 в 12:12
Житель Бурятии сдал Росгвардии «берданку», найденную в лесу
07.09.2022 в 12:10
Ростех поставит «Аэрофлоту» 339 самолетов российского производства
07.09.2022 в 11:27
За пять лет в Бурятии отремонтировано 1,5 тысячи километров автодорог
07.09.2022 в 10:51
Как уточнить границы земельного участка
07.09.2022 в 10:42
В Улан-Удэ рабочие ЛВРЗ воровали цветной металл
07.09.2022 в 10:40
Почти каждый десятый житель Бурятии врет при продаже автомобиля
07.09.2022 в 10:33
В Бурятии украинец 30 лет собирал лекарственные травы с паспортом СССР
07.09.2022 в 10:25
В Бурятии оштрафовали глав двух поселений
07.09.2022 в 10:22
Царевна-лягушка уже не та
07.09.2022 в 10:00
ЗУРХАЙ
с 7 по 13 сентября

Читайте также
Ростех поставит «Аэрофлоту» 339 самолетов российского производства
Они придут на смену американским Boeing и европейским Airbus, которые вряд ли вернутся
07.09.2022 в 11:27
Как уточнить границы земельного участка
Куда можно обратиться  для уточнения
07.09.2022 в 10:42
В Улан-Удэ рабочие ЛВРЗ воровали цветной металл
Транспортные полицейские предотвратили хищение, рабочие уволены и ждут суда  
07.09.2022 в 10:40
Почти каждый десятый житель Бурятии врет при продаже автомобиля
Еще половина продавцов просто «немного недоговаривает»
07.09.2022 в 10:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2022
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazetan1@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: Сажинова О. А.
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru