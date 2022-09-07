Общество 07.09.2022 в 15:07

В Бурятии откроют 5 «цифровых» спортивных площадок

Все оборудование на них будет отечественным
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии откроют 5 «цифровых» спортивных площадок
Соглашение с ООО «ГЕОинформ» по строительству в Бурятии 5 модульных спортивных площадок для массового спорта с цифровой инфраструктурой подписали министр спорта РФ Олег Матыцин и глава республики Алексей Цыденов в рамках Восточного экономического форума.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, создание площадок планируется в парках им. Орешкова и «Юбилейный» в Улан-Удэ, а также в Гусиноозерске, поселке Аршан Тункинского района и селе Гурульба Иволгинского района.

- Проекты, которые мы делаем  – спортивные площадки, коробки хоккейные, мини-поля футбольные, строились и строятся у нас по нацпроектам. Также мы идем по новым проектам, которые запускает министерство спорта России в формате государственно-частного партнерства, формате муниципально-частного партнёрства. А сейчас вот еще один новый формат, такие «умные площадки» с инвестором, когда и государственные деньги, и частные деньги вкладываются в создание инфраструктуры спорта, причем основные виды спортивных активностей. Эти площадки бесплатны и доступны. То есть только дополнительные какие-то виды – они с какой-то коммерческой составляющей, но все равно все вместе приводит к востребованности, к тому, что люди занимаются спортом. У нас планируется 5 таких площадок, и мы уверены, что наши люди это оценят, - отметил глава Бурятии.


Спортивные площадки будут включать зоны для баскетбола, футбола, воркаута, панна футбола, хоккея. Также будут зоны питания, помещения для организации секций и бытовые помещениями. Стоимость проекта оценивается в 370 млн рублей, срок реализации проекта - 2022-2028 годы.

- Я от лица компании выражаю благодарность правительству Бурятии за поддержку такого проекта по развитию такой спортивной инфраструктуры в республике. Мы уверены в том, что наш проект понравится жителям, уверены в том, что он будет популярным, посещаемым. Важно, что проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства с привлечением частного капитала. И отдельно хочу отметить, что это первый в России проект с высоким уровнем цифровизации спортивных объектов. Собственно говоря, в рамках импортозамещения все, что будет создано на этой площадке – все будет отечественного производства - и разработки, и оборудование, - сказал гендиректор ООО «ГЕОинформ» Антон Малышев.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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