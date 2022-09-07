Общество 07.09.2022 в 15:09

Бурятия получит почти миллиард рублей на инфраструктурные объекты

Дополнительные средства направят на развитие центра Улан-Удэ и реконструкцию тепломагистрали №3
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Текст: Нина Павлова
Бурятия получит почти миллиард рублей на инфраструктурные объекты
Правительство Российской Федерации одобрило Бурятии инфраструктурный бюджетный кредит в размере 998 миллионов рублей. Дополнительные средства будут направлены на развитие центра города Улан-Удэ и реконструкцию тепломагистрали №3, сообщают в Министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ.

Республике Бурятия была одобрена заявка на сумму 998 миллионов рублей на два инфраструктурных проекта. Это развитие центра города Улан-Удэ и реконструкция тепломагистрали № 3. Эти средства будут направлены на выполнение работ в 2022- 2025 гг.

«Реконструкция тепломагистрали №3 в этом году уже стартовала. Благодаря этим мерам мы сможем провести ремонт теплосетей, а также закрыть мазутные котельные и подключить потребителей поселка Стеклозавод к ТЭЦ-1. Отмечу, что модернизация теплосетей города назрела давно, так как их износ достаточно большой. В этом году уже завершена реконструкция одного из участков первого этапа тепломагистрали №3. Заменили изношенные трубопроводы в микрорайоне Шишковка. В следующем году после окончания отопительного сезона продолжится реконструкция первого этапа и начнется второй этап ремонта»

- отметил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

- Кроме этого, в рамках проекта по развитию центра города Улан-Удэ планируется провести строительство и реконструкцию инженерных сетей центральной исторической части города. Это сети теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения. Все эти мероприятия помогут улучшить экологическую ситуацию, повысить качество и комфорт жизни горожан. Это большая работа для республики, которая требует значительных объемов финансирования. Поэтому реализовать эти проекты без федеральной поддержки невозможно, - прокомментировал министр строительства и модернизации ЖКК Бурятии Николай Рузавин.

Напомним, ранее Бурятии на эти проекты был одобрен инфраструктурный кредит в размере 2 миллиарда 875 миллионов рублей.
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