В Улан-Удэ депутат горсовета открыл детскую площадку на Пентагоне

Накануне в микрорайоне Пентагон состоялось торжественное открытие детской площадки. Раньше по улице Норильская 3 располагался огромный пустырь, а сейчас здесь построили зону отдыха, где можно поиграть в шахматы, позаниматься на тренажерах, а также просто почитать книжку на комфортных скамейках. Облагородить территорию удалось благодаря участию в федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке».







В честь открытия на Пентагоне устроили праздник: играла музыка, ведущие подготовили интересную программу, детские коллективы показали свои таланты. С приветственным словом выступили первые лица республики.

«Каждый год в наших округах появляются новые площадки, как и для детей, так и для подростков. К сожалению, ковидные мероприятия не давали возможность сделать праздник. Сегодня эта возможность у нас появилась! Хочу сказать огромное спасибо тем, кто участвовал в федеральной программе. Республика и город приняли активное участие в победе в федеральной программе «1000 дворов на Дальнем Востоке», и у нас появилась возможность построить здесь детскую площадку. Вы помните, что здесь у нас было? Этот пустырь мне всегда хотелось вывести – ранее не было такой возможности, но появилась возможность в «1000 дворов». Сразу хочу оговориться, что это только первый этап. Вы видите, у нас много свободных площадей, что у нас не хватает озеленения, поэтому по вашим заявкам мы будем достраивать те тренажеры и МАФы, которые как вы считаете, будут необходимы, а также озеленять данную площадку!» – обратился к жителям Анатолий Белоусов, заместитель председателя городского совета депутатов.







Вся площадка покрыта специальным резиновым покрытием. Вдобавок в дальнейшем здесь высадят зеленые насаждения. Депутат горсовета обратился ко всем первоклассникам и поздравил их с началом учебного года, пожелав успехов в школе. Он также отметил, что эта площадка не только для детей и подростков, но и для старшего поколения.

«Это тоже для вас! Я знаю, какие у нас активные горожане, у нас тропа уже истоптана вся здесь - мы каждое утро ходим по этой тропе, и я в том числе, и мы все вместе. Теперь есть возможность после тропы подойти и позаниматься на данных тренажерах», - добавил Анатолий Белоусов.

В свою очередь, руководитель администрации Железнодорожного района Николай Попов добавил, что помимо программы «1000 дворов» в городе облагораживают территории и по другим федеральным программам, таким как «Комфортная среда», «Безопасные и качественные дороги» и т.д.

«Отрадно первыми во всем городе открыть площадку именно в Железнодорожном районе. Я думаю, что это классное место, которое уже сейчас стало центром для воркаута – вижу, как ребята сюда ходят. На Пентагоне вообще много площадок, но площадки для воркаута еще не было. Думаю, это направление очень популярно и будет развиваться. Хотелось бы сказать, что каждый километр нашего района и города в целом постоянно благоустраивается», - отметил Николай Попов.







Поздравил жителей улицы Норильская и представитель подрядной организации Максим Наталин.

«Дорогие граждане, хотелось бы поздравить вас с открытием данной площадки! Уже было сказано, что здесь ранее был просто пустырь. Мы постарались сделать так, чтобы здесь стало комфортно, было приятно заниматься спортом и просто отдыхать», - отметил он.

Отметим, в рамках программы «1000 дворов на Дальней Востоке» в Улан-Удэ возводят 13 многофункциональных площадок в трех районах города. На благоустройство всех территорий было выделено 169 миллионов рублей.



Фото: "Номер один"