Общество 07.09.2022 в 15:48

Власти Бурятии расторгнут договор со строителем школы искусств

Подрядчик отстает от графика на 2 месяца
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Текст: Константин Воронов
Власти Бурятии расторгнут договор со строителем школы искусств
Власти Бурятии будут расторгать договор с ООО «Владимирская дверная компания», которые строят Бичурскую детскую школу искусств. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

«Строительная готовность объекта 18% вместо 60%, отставание от графика 2 месяца. В октябре работы должны были уже завершиться. Отсутствие постоянных платежей за материалы не дают возможности субподрядной организации увеличить темп строительства. Заказчиком выступает муниципальное образование Бичурского района. Они сейчас в кратчайшие сроки должны оперативно объявить конкурс на поиск нового подрядчика», - рассказал зампред.

Напомним, школу искусств в Бичуре строят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Общая площадь здания должна составить около 1000 квадратных метров. На первом этаже школы разместят административные помещения, классы фортепьяно и эстрадной песни, а также концертный зал на 100 мест. На втором этаже обустроят мастерские прикладного искусства, рисунка и живописи, классы подготовительных занятий, народных инструментов и зал хореографии с раздевалками и душевыми. Для маломобильных граждан будет работать лифт.

Объект строится за счет районного, республиканского и федерального бюджетов, стоимость составляет порядка 100 млн рублей.

Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Телеграм
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