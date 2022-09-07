Власти Бурятии расторгнут договор со строителем школы искусств

Власти Бурятии будут расторгать договор с ООО «Владимирская дверная компания», которые строят Бичурскую детскую школу искусств. Об этом сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.«Строительная готовность объекта 18% вместо 60%, отставание от графика 2 месяца. В октябре работы должны были уже завершиться. Отсутствие постоянных платежей за материалы не дают возможности субподрядной организации увеличить темп строительства. Заказчиком выступает муниципальное образование Бичурского района. Они сейчас в кратчайшие сроки должны оперативно объявить конкурс на поиск нового подрядчика», - рассказал зампред.Напомним, школу искусств в Бичуре строят по госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий». Общая площадь здания должна составить около 1000 квадратных метров. На первом этаже школы разместят административные помещения, классы фортепьяно и эстрадной песни, а также концертный зал на 100 мест. На втором этаже обустроят мастерские прикладного искусства, рисунка и живописи, классы подготовительных занятий, народных инструментов и зал хореографии с раздевалками и душевыми. Для маломобильных граждан будет работать лифт.Объект строится за счет районного, республиканского и федерального бюджетов, стоимость составляет порядка 100 млн рублей.Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Телеграм