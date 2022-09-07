Общество 07.09.2022 в 15:50

В Бурятии угонщик машины явился с повинной

Молодой человек решил, что плохо лишать автомобиля знакомую даму
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Текст: Номер один
В Бурятии угонщик машины явился с повинной
В Бурятии в полицию Селенгинского района обратилась улан-удэнка, которая заявила об угоне автомобиля. Женщина рассказала о том, что накануне в компании общих знакомых познакомилась с 28-летним молодым человеком. Знакомство пара решила продолжить на озере Щучье. Вечером горожанка отлучилась в магазин, а когда вернулась и не обнаружила своего авто на месте парковки, обратилась в полицию.

Спустя несколько дней в дежурную часть районного отдела полиции с явкой с повинной пришел молодой человек, который раскаялся и признался в совершенном преступлении.
Злоумышленник рассказал, что разбил стекла машины, проник в нее и завел хранившимися в салоне запасными ключами. Молодой человек планировал добраться на угнанной иномарке в столицу республики, однако бросил ее на обочине трассы в Иволгинском районе, сообщили в республиканском МВД.

Из салона авто молодой человек похитил дамскую сумку с сотовым телефоном и денежными средствами. Однако, с его слов, похищенное он утерял по дороге. Добравшись до дома, молодой человек решил признаться в содеянном, так как имел общих знакомых с пострадавшей.

Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.

Фото: «Номер один»
Теги
преступность угон явка с повинной

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