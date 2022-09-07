В Бурятии угонщик машины явился с повинной

В Бурятии в полицию Селенгинского района обратилась улан-удэнка, которая заявила об угоне автомобиля. Женщина рассказала о том, что накануне в компании общих знакомых познакомилась с 28-летним молодым человеком. Знакомство пара решила продолжить на озере Щучье. Вечером горожанка отлучилась в магазин, а когда вернулась и не обнаружила своего авто на месте парковки, обратилась в полицию.Спустя несколько дней в дежурную часть районного отдела полиции с явкой с повинной пришел молодой человек, который раскаялся и признался в совершенном преступлении.Злоумышленник рассказал, что разбил стекла машины, проник в нее и завел хранившимися в салоне запасными ключами. Молодой человек планировал добраться на угнанной иномарке в столицу республики, однако бросил ее на обочине трассы в Иволгинском районе, сообщили в республиканском МВД.Из салона авто молодой человек похитил дамскую сумку с сотовым телефоном и денежными средствами. Однако, с его слов, похищенное он утерял по дороге. Добравшись до дома, молодой человек решил признаться в содеянном, так как имел общих знакомых с пострадавшей.Возбуждены уголовные дела. Следствие продолжается.Фото: «Номер один»