В Кабанске установили Пушкинские фонари

«Коллектив нашего сада и родители воспитанников очень признательны местным властям за работу по благоустройству территории нашей образовательной организации. Наш любимый детский сад стал еще красивее. Появилась безопасная пешеходная дорожка, удобная площадка для подвоза детей, и конечно же красивые фонари» - отметила заведующая детским садом Татьяна Фролова.

«При разработке дизайн-проекта данной общественной территории нам хотелось внести изюминку. Село Кабанск был основан в 1678 году, став одним из первых русских поселений в Забайкалье. А в 1891 году село посетил наследник российского престола цесаревич Николай Александрович. Поэтому здесь обязательна была атрибутика старины. Пушкинские фонари, мы уверены, отлично вписались в общую концепцию» - отметила руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды Ирина Ахандаева

Пушкинские фонари установили на одной из центральных улиц города, около детского сада «Успех». В Кабанском районе продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда».В 2022 году в Кабанском районе благоустраиваются целых 13 общественных территорий. Одна из них – переулок Октябрьский, он находится в центральной части города. Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители Кабанского района. Особенно благодарны обновлению переулка родители и работники детского сада «Успех».Пешеходная зона по переулку Октябрьский обновилась. Здесь обустроены тротуары, автостоянка, установлены перильные ограждения, урны. Но главным атрибутом обновленной пешеходной зоны стали Пушкинские фонари.Стоимость пешеходной зоны более 1 млн 700 тыс рублей. Добавим, что в этом году в Кабанском районе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 18 дворовых и 13 общественных территорий.#ФКГС#Кабанскийрайон