Общество 07.09.2022 в 16:53
В Кабанске установили Пушкинские фонари
Фонари были привезены из города Санкт- Петербурга и изготовлены по специальному заказу
Пушкинские фонари установили на одной из центральных улиц города, около детского сада «Успех». В Кабанском районе продолжается реализация национального проекта «Жилье и городская среда».
В 2022 году в Кабанском районе благоустраиваются целых 13 общественных территорий. Одна из них – переулок Октябрьский, он находится в центральной части города. Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители Кабанского района. Особенно благодарны обновлению переулка родители и работники детского сада «Успех».
Пешеходная зона по переулку Октябрьский обновилась. Здесь обустроены тротуары, автостоянка, установлены перильные ограждения, урны. Но главным атрибутом обновленной пешеходной зоны стали Пушкинские фонари.
Стоимость пешеходной зоны более 1 млн 700 тыс рублей. Добавим, что в этом году в Кабанском районе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 18 дворовых и 13 общественных территорий.
#ФКГС#Кабанскийрайон
В 2022 году в Кабанском районе благоустраиваются целых 13 общественных территорий. Одна из них – переулок Октябрьский, он находится в центральной части города. Эту территорию для благоустройства выбрали сами жители Кабанского района. Особенно благодарны обновлению переулка родители и работники детского сада «Успех».
«Коллектив нашего сада и родители воспитанников очень признательны местным властям за работу по благоустройству территории нашей образовательной организации. Наш любимый детский сад стал еще красивее. Появилась безопасная пешеходная дорожка, удобная площадка для подвоза детей, и конечно же красивые фонари»- отметила заведующая детским садом Татьяна Фролова.
Пешеходная зона по переулку Октябрьский обновилась. Здесь обустроены тротуары, автостоянка, установлены перильные ограждения, урны. Но главным атрибутом обновленной пешеходной зоны стали Пушкинские фонари.
«При разработке дизайн-проекта данной общественной территории нам хотелось внести изюминку. Село Кабанск был основан в 1678 году, став одним из первых русских поселений в Забайкалье. А в 1891 году село посетил наследник российского престола цесаревич Николай Александрович. Поэтому здесь обязательна была атрибутика старины. Пушкинские фонари, мы уверены, отлично вписались в общую концепцию»- отметила руководитель Центра компетенции по вопросам городской среды Ирина Ахандаева
Стоимость пешеходной зоны более 1 млн 700 тыс рублей. Добавим, что в этом году в Кабанском районе в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта «Жилье и городская среда» благоустраивается 18 дворовых и 13 общественных территорий.
#ФКГС#Кабанскийрайон
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