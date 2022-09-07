Общество 07.09.2022 в 16:53

В Бурятии браконьеры не смогли уйти от погони автоинспекторов

Они задержали водителя и пассажира иномарки, пытавшихся скрыться с незаконно добытой рыбой
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В Бурятии браконьеры не смогли уйти от погони автоинспекторов
В Бурятии ночью 6 сентября сотрудники Госавтоинспекции при патрулировании села Большая речка в рамках второго этапа операции «Путина-2022» заметили подозрительный автомобиль и потребовали водителя остановиться.

Однако водитель транспортного средства не остановился. Проигнорировав законное требование автоинспекторов, он увеличил скорость. Завернув за поворот, водитель и его пассажир выбросили на обочину мешки с рыбой и попытались скрыться, но были задержаны автоинспекторами, сообщили в республиканском МВД.

При осмотре места происшествия полицейскими в мешках обнаружено около 52 килограмма незаконно добытой рыбы (омуль, сазан, окунь). Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам от незаконной добычи, составил около 550 тысяч рублей.

Пятидесятилетний пассажир иномарки – житель поселка Каменск – рассказал правоохранителям, что мешки с рыбой он нашел на обочине проселочной дороги возле села.

По факту незаконной добычи нерестовой рыбы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 256 УК РФ «незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».  Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 1 статьи УК РФ (приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем) в отношении пассажира иномарки.

Напомним, на территории республики действует запрет на вылов омуля. Размер причиненного ущерба водным биологическим ресурсам при вылове одной особи байкальского омуля в период нереста составляет 7 280 рублей. Второй этап комплекса оперативно-профилактических мероприятий «Путина – 2022», направленный на сохранение нерестовых стад омуля и сига, продлится до 15 ноября.

Фото: МВД по Бурятии
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преступность браконьеры задержание

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