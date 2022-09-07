В Улан-Удэ открыли движение по улице Терешковой

7 сентября в Улан-Удэ открылось движение по улице Терешковой.«Перекрывать движение на дороге в дневное время больше не планируется. Работы по ремонту тротуаров, остановочных карманов, трамвайных остановочных карманов продолжаются», - сообщили в мэрии.Напомним, последний ремонтируемый участок дороги должны были открыть раньше, однако этого не случилось.- Корректировка сроков произошло по нескольким причинам. Во-первых, шли дожди, нужно понимать, что даже один дождливый день влияет на график производства работ. Во-вторых, возникли дополнительные работы по удлинению автобусного кармана на остановке «Лицей». Также изначально планировалось перекрывать участок в два этапа, объем работы довольно большой, - объяснил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.Фото: мэрия Улан-Удэ