Общество 07.09.2022 в 16:55

В Улан-Удэ открыли движение по улице Терешковой

Перекрывать движение в дневное время больше не планируется
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ открыли движение по улице Терешковой
7 сентября в Улан-Удэ открылось движение по улице Терешковой.

«Перекрывать движение на дороге в дневное время больше не планируется. Работы по ремонту тротуаров, остановочных карманов, трамвайных остановочных карманов продолжаются», - сообщили в мэрии.

Напомним, последний ремонтируемый участок дороги должны были открыть раньше, однако этого не случилось.

- Корректировка сроков произошло по нескольким причинам. Во-первых, шли дожди, нужно понимать, что даже один дождливый день влияет на график производства работ. Во-вторых, возникли дополнительные работы по удлинению автобусного кармана на остановке «Лицей». Также изначально планировалось перекрывать участок в два этапа, объем работы довольно большой, - объяснил начальник Управления дорожного строительства Комитета по строительству Павел Малых.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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