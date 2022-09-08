Пробка на Элеваторе в Улан-Удэ рискует стать дорожной бомбой

Автомобилисты Улан-Удэ с середины прошлого месяца проезжают по проспекту 50-летия Октября тремя рядами. В августе на проезжую часть нанесли новую разметку и вместо двух полос здесь стало три. Однако это вызвало неудовольствие горожан и водителей спецтранспорта. Поскольку выяснилось, что, как ни странно, скорость движения по двум полосам была выше, чем по трем.Жители Железнодорожного района Улан-Удэ вновь жалуются на огромные пробки в районе Элеватора. При этом проехать в центр через Элеватор сложно на всех расположенных здесь проблемных перекрестках: как со стороны проспекта 50-летия Октября и улицы Гагарина, так и со стороны улицы Революции 1905 года. Доходит до того, что людям приходится подолгу стоять в пробке.- Неужели нельзя что-то придумать уже? Сегодня 40 минут стояла в очереди из плотного потока машин. Притом что это было время не час пик, а 11 часов дня, – возмущаются горожане.Напомним, два года назад городские чиновники изменили дорожную разметку в районе проспекта 50-летия Октября (на пересечении с улицей Гагарина), сделав отдельные заезды на остановку «Элеватор» автобусов, что временно притупило остроту проблемы. Затем появилась новая идея - увеличить количество дорожных полос на самом интенсивном участке дороги - от остановки «кинотеатр «Октябрь» до пересечения проспекта 50-летия Октября.Больше всего воспротивились расширению числа полос водители спецтранспорта.- Когда были две полосы, то мы, включив «мигалку», проезжали Элеватор очень быстро, потому что машины сдвигались влево и вправо, пропуская нас, и мы ехали практически по центральной части дороги, - жалуется водитель скорой. - А когда стало три полосы, причем они сами по себе узкие, то машинам трудно уступить нам дорогу.Это уже не первый эксперимент с полосами в Улан-Удэ. Несколько лет назад на проспекте 50-летия Октября уже было три полосы, но затем их количество сократили до двух. В этот раз в управлении по транспорту и связи администрации Улан-Удэ проводят эксперимент по запуску третьей выделенной линии, которая позволит более вместимым муниципальным автобусам быстрее проезжать крайне загруженный участок Элеватора. Эта задача, похоже, первостепенная для властей.Напомним, Улан-Удэ на федеральные деньги получит 138 новых автобусов. Большая часть поступит до конца года. Чиновники решили подготовиться к этому заранее, отработав возможности более скоростного проезда Элеватора. Ведь иначе идея перевооружения городского транспорта будет обесценена.- Первые замеры показали, что при трехполосном движении скорость проезда уменьшилась, однако пропускная способность несколько увеличилась, в частности, третья полоса вместила 86 машин, - говорит начальник управления транспорта и связи Улан-Удэ Юрий Ткачев.Выглядит вроде как странно, однако в реальности так и происходит. Ведь имеются исследования, когда при увеличении скорости движения транспорта пропускная способность дороги может уменьшаться. Ведь чем выше скорость, тем большее расстояние между машинами (автомобилисты боятся не успеть затормозить). Поэтому скорость проезда не столь важна, как плотность проходящего потока транспорта. Именно эти параметры сегодня тщательно исследуются городскими чиновниками. Основная фаза эксперимента стартовала со 2 сентября.- Когда родители повезут детей в школы и на кружки, вот тогда мы увидим реальную плотность транспортных потоков, особенно в часы пик. И на основании оценки данной модели пассажирского движения примем решение о переходе на трехполосное движение или вернемся к прежней схеме, - сообщил Юрий Ткачев.Кроме того, в мэрии подчеркнули, результат новаций можно будет увидеть не ранее 2023 года, поскольку лишь на будущий год запланированы ассигнования по переносу разделительного барьера на проспекте.Между тем общественники полагают, что одной из целей эксперимента трехрядного движения является подготовка транспортной системы города к появлению больших автобусов, которые «сами по себе создадут мощные пробки».- Представьте себе с десяток больших автобусов, разом подъезжающих к остановке на Элеваторе. Если их трафик не отрегулировать должным образом, то автомобильный поток за ними просто встанет, - говорит улан-удэнский общественник Максим Лобышев. - Поэтому мэрия будет стремиться максимально увеличить трафик именно автобусов большой вместимости через самую загруженную часть города.Судя по всему, дорожники знают о парадоксе Доунса-Томсона. Он гласит, что «средняя скорость движения личного транспорта зависит от скорости, с которой добираются до места назначения пользователи общественного транспорта». Иначе говоря, чем хуже развит общественный транспорт, тем больше людей предпочитают личный автомобиль. За примерами далеко ходить не надо. На Левом Берегу Улан-Удэ просто ужасно работает общественный транспорт, и улан-удэнцы вынуждены покупать машины, чтобы добраться до центра города. Что вызывает гигантские заторы на Левом Берегу вплоть до улицы Борсоева и площади Советов.Становится понятным крайняя озабоченность дорожных чиновников мэрии. Элеватор - это классическая дорожная бомба, которая может взорваться в этом году, поскольку высотное строительство на Элеваторе и не думает останавливаться. А ведь каждая новая введенная там высотка дает приток не менее 200 автомобилей к и без того перегруженному дорожному трафику в этой части города. Тем более что, как бы ни экспериментировали в городе с полосами и рядностью, желание застройщиков выжимать с одного «квадрата» площади стройки максимальное количество жилья сводит на нет все усилия властей по упорядочиванию движения в этой части города.Вполне возможно, что власти сознательно идут на то, чтобы трамваи и автобусы ускоренно проезжали Элеватор, а личный транспорт тупо стоял в заторах. И через какое-то время автомобилисты Железнодорожного района, устав от заторов на Элеваторе, стали бы массово пересаживаться в общественный транспорт. И тем самым деятельно помогали бы городу уменьшать проблему заторов. Попутно увеличивая доходность муниципальных транспортных компаний, пока несущих потери от нехватки пассажиров и убыточности перевозок. Впрочем, ускорение доставки человека из пункта А в пункт Б не самое главное основание сокращения пользования личным автомобилем. Главным тормозом к увеличению числа личного транспорта может стать введение платных парковок в центре города. Что давно уже распространяется по крупным городам России. Впрочем, в Улан-Удэ об этом пока лишь говорят.Фото: «Номер один»