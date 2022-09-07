Общество 07.09.2022 в 17:35

Президент России отметил рост турпотока в Бурятию

Опыт  регионов, которые добивались успехов, необходимо учесть при выработке решений для развития всей туротрасли, сказал Владимир Путин
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Президент России отметил рост турпотока в Бурятию
Развитие туризма обсудили на заседании Госсовета под руководством Президента России Владимира Путина в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке. «Наше заседание проходит здесь, на Дальнем Востоке, где за последние годы открыто много новых туристических маршрутов. Постоянно растёт турпоток в Камчатском крае, на Сахалине и в Бурятии», - отметил Владимир Путин.

По его словам, опыт дальневосточников и других регионов, которые добивались успехов, необходимо обязательно учесть при выработке решений для развития всей туристической отрасли.

Необходимо отметить, что после длительного «ковидного» периода Бурятии удалось не только восстановить, но и значительно увеличить туристический поток. За прошедшие семь месяцев (с января по июль) турпоток в регион составил 260 тыс человек, что в два раза больше, чем за аналогичный период 2021 года. Только в июне Бурятию посетило 46 тысяч туристов, а в июле - 86 тысяч, сообщили в пресс-слуэбе правительства республики.

«В этом году, Бурятия показала невероятный рост в сфере туризма. Турпоток вырос в 2,1 раза, мы выиграли шесть грантов Ростуризма, в особую экономическую зону «Байкальская гавань» зашли новые инвесторы, существенно активизировался международный маршрут от Байкала в Монголию, продолжаем реализовывать чартерные перевозки и туристический кэшбэк», - прокомментировал министр туризма Бурятии Алдар Доржиев.

Принят национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства». Байкальский регион включен в одну из 11 туристических макротерриторий России, на которых будет осуществлено туристическое территориальное планирование. Подписано соглашение по долгосрочному взаимодействию правительства Бурятии и акционерного общества «Корпорация «Туризм. РФ».

В целях развития туристической инфраструктуры, гостиничного бизнеса в республике ведется работа по созданию благоприятных условий для реализации крупных инвестиционных проектов в ОЭЗ «Байкальская Гавань». Так, продолжает своё строительство ООО «Грин Флоу Байкал». В этом году в состав Байкальской гавани вошли ещё три резидента: ООО «Молодость. Байкал», ООО «Космос Отель Байкал» и ООО «Амар».

Помимо крупных проектов в Бурятии реализуются не менее 18 новых проектов по строительству модульных гостиниц.

Результатом взаимодействия турбизнеса, федеральных и региональных органов власти явился запуск в 2020 году чартерной программы TUI Россия (ныне FUN&SUN) в Республику Бурятия. Всего за три года в Бурятию прилетело 50 рейсов, обслужено 8,5 тыс туристов.

Также на заседании Госсовета, говоря о развитии отрасли в целом, президент отметил необходимость создания качественных, современных, доступных туристических продуктов и услуг, формирования широкого спроса на них, снятия административных барьеров для работы отрасли, а также развития туристической инфраструктуры и логистики. В числе других целей - создание условий для привлечения инвестиций, подготовка кадров для индустрии внутреннего и въездного туризма.

Фото: egov-buryatia.ru
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