В Бурятии очередной всплеск COVID-19

В Бурятии сегодня с начала пандемии зарегистрировано 146 635(+425) больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Прирост за сутки составил 425 новых больных. Для сравнения: днем ранее прирост составлял 287 пациентов, а еще ранее – чуть более 200.Из общего числа заболевших 46% (66 823) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Из выявленных за прошедшие сутки больных –388 человек обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 3 059 (+1) человек (старше 65 лет).В стационарах сейчас получают лечение 317 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 95. За предыдущие сутки госпитализирован 51 пациент.В отделениях реанимации находится 22 пациента (из них старше 65 лет –17), на ИВЛ –6 пациентов (из них старше 65 – 2), в том числе на неинвазивной ИВЛ –1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 438 коек: занято –317, свободна –121 койка. Занятость коечного фонда составляет 72,4%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 597 человек. Выздоровели от COVID-19 – 140 662(+367) человек.В Бурятии всего первично привито 507 170 человек (70,5 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 481 462 человека (66,9 % от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 230 766 человек, завершили 203 534.Фото: pixabay.com