Общество 08.09.2022 в 10:12
Премьер-министр: ТЭО строительства газопровода «Сила Сибири-2» через Монголию готово
Во Владивостоке состоялась встреча премьер-министра Монголии с президентом России
Текст: Номер один
Премьер-министр Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ и президент Российской Федерации Владимир Путин провели вчера встречу полях VII Восточного экономического форума, сообщает МОНЦАМЭ.
Президент России полбагодарил премьера-министра Монголии за принятие приглашения и участие в ВЭФ и отметил, что Россия успешно реализовала такие крупные проекты, как УБЖД и ГОК «Эрдэнэт» в сотрудничестве с Монголией, и выразил заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в крупных проектах.
ВладимирПутин остановился на проекте проложения газопровода из России в Китай через территорию Монголии, а также отметил возможность сотрудничества в энергетических проектах. В ходе встречи также было отмечено, что две страны достигли договоренности о поставках нефтепродуктов. Как отметил Влдимир Путин, компания «Роснефть» и Монголия договорились расширить сотрудничество, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов.
Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сказал, что Монголия занимает первое место в мире по площади суши на душу населения и подчеркнул, что существует полная возможность реализации крупномасштабных региональных энергетических проектов, и представил на обсуждение вопрос строительства ГЭС на реке Эгийн гол и расширения других электростанций.
Это первая поездка Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ Россию в качестве главы монгольского правительства, напоминает ТАСС.
Как сообщал ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, развитие многопланового сотрудничества с Монголией является одним из приоритетов российской внешней политики на азиатском направлении.
Основное внимание в ходе переговоров уделялось вопросам укрепления торгово-экономических связей и новым перспективным направлениям развития сотрудничества. Одним из таких направлений является трехстороннее взаимодействие России, Китая и Монголии, в том числе в рамках программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай.
Развивается сотрудничество в сфере энергетики, российские поставки нефтепродуктов покрывают большую часть потребности рынка Монголии, реализуются совместные проекты по модернизации монгольских объектов электрогенерации. «Газпром» прорабатывает вопрос о строительстве газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии.
Еще одной важной темой диалога двух стран является экология. Эксперты продолжают изучение вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на водосборной территории трансграничной реки Селенга. В этом вопросе российским приоритетом является безусловное обеспечение экологической безопасности озера Байкал и прилегающего региона.
Между тем, предварительное технико-экономическое обоснование строительства газопровода «Сила Сибири-2» через территорию Монголии готово и проект будет обсужден в парламенте страны. Об этом заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, выступая на Восточном экономическом форуме.
«Я встретился с руководством «Газпрома». Мы обсудили, что предварительное технико-экономическое обоснование строительства газопровода «Сила Сибири» через территорию Монголии готово, и мы готовы в ближайшее время внести этот проект в парламент страны», - сказал он.
Фото: montsame.mn
Президент России полбагодарил премьера-министра Монголии за принятие приглашения и участие в ВЭФ и отметил, что Россия успешно реализовала такие крупные проекты, как УБЖД и ГОК «Эрдэнэт» в сотрудничестве с Монголией, и выразил заинтересованность в дальнейшем взаимовыгодном сотрудничестве в крупных проектах.
ВладимирПутин остановился на проекте проложения газопровода из России в Китай через территорию Монголии, а также отметил возможность сотрудничества в энергетических проектах. В ходе встречи также было отмечено, что две страны достигли договоренности о поставках нефтепродуктов. Как отметил Влдимир Путин, компания «Роснефть» и Монголия договорились расширить сотрудничество, согласовали все вопросы, связанные с поставками нефтепродуктов.
Премьер-министр Л.Оюун-Эрдэнэ сказал, что Монголия занимает первое место в мире по площади суши на душу населения и подчеркнул, что существует полная возможность реализации крупномасштабных региональных энергетических проектов, и представил на обсуждение вопрос строительства ГЭС на реке Эгийн гол и расширения других электростанций.
Это первая поездка Лувсаннамсрайна Оюун-Эрдэнэ Россию в качестве главы монгольского правительства, напоминает ТАСС.
Как сообщал ранее помощник российского президента Юрий Ушаков, развитие многопланового сотрудничества с Монголией является одним из приоритетов российской внешней политики на азиатском направлении.
Основное внимание в ходе переговоров уделялось вопросам укрепления торгово-экономических связей и новым перспективным направлениям развития сотрудничества. Одним из таких направлений является трехстороннее взаимодействие России, Китая и Монголии, в том числе в рамках программы создания экономического коридора Россия - Монголия - Китай.
Развивается сотрудничество в сфере энергетики, российские поставки нефтепродуктов покрывают большую часть потребности рынка Монголии, реализуются совместные проекты по модернизации монгольских объектов электрогенерации. «Газпром» прорабатывает вопрос о строительстве газопровода «Союз Восток» из России в Китай через территорию Монголии.
Еще одной важной темой диалога двух стран является экология. Эксперты продолжают изучение вопросов, связанных с планируемым строительством в Монголии гидротехнических сооружений на водосборной территории трансграничной реки Селенга. В этом вопросе российским приоритетом является безусловное обеспечение экологической безопасности озера Байкал и прилегающего региона.
Между тем, предварительное технико-экономическое обоснование строительства газопровода «Сила Сибири-2» через территорию Монголии готово и проект будет обсужден в парламенте страны. Об этом заявил премьер-министр страны Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, выступая на Восточном экономическом форуме.
«Я встретился с руководством «Газпрома». Мы обсудили, что предварительное технико-экономическое обоснование строительства газопровода «Сила Сибири» через территорию Монголии готово, и мы готовы в ближайшее время внести этот проект в парламент страны», - сказал он.
Фото: montsame.mn