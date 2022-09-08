Общество 08.09.2022 в 11:05

Водопровод на Верхней Березовке в Улан-Удэ внезапно прибавил в цене

Строители столкнулись с неожиданными трудностями в реализации проекта
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Текст: Константин Воронов
Водопровод на Верхней Березовке в Улан-Удэ внезапно прибавил в цене
Реализация проекта строительства сетей водоснабжения на Верхней Березовке в Улан-Удэ столкнулась с внезапными проблемами. О них сегодня сообщил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников.

«Много вопросов по строительству сетей водоснабжения на Верхней Берёзовке. Сегодня не получается использовать ту технологию, которая изначально предусматривалась в проекте. Строители «напоролись» на твердые породы, в связи с этим нужны новые технические решения и корректировка проектной документации, что повлечёт за собой удорожание. Будем обращаться в Минстрой России с просьбой увеличения финансирования. Пока работы на объекте будут идти там, где это возможно», - рассказал чиновник.

Напомним, прокладка водопровода протяжённостью 8,8 км на Верхней Березовке идет в рамках федерального проекта «Чистая вода». Работы выполняет ООО «Тесла». Завершение работ было запланировано на конец 2022 года. После ввода в эксплуатацию сети будут переданы МУП «Водоканал» для подключения к водоснабжению отдельных домов. Благодаря реализации проекта качественную питьевую воду должны получить более пяти тысяч жителей микрорайона.

Фото: с личной страницы Евгения Луковникова в Телеграм
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