Общество 08.09.2022 в 11:16
В Улан-Удэ следователи просят откликнуться свидетелей ДТП 2 сентября
Тогда 20-летний водитель автомобиля Toyota Rav 4 в районе дома № 56 по ул. Борсоева насмерть сбил 56-летнюю уборщицу улиц
Текст: Номер один
В Улан-Удэ 2 сентября 20-летний водитель автомобиля Toyota Rav 4 в районе дома № 56 по ул. Борсоева (в зоне отсутствия видеокамер), совершил наезд на пешехода. Уборщица улиц 1966 года рождения от полученных травм скончалась на месте происшествия. ДТП произошло утром – в промежуток с 6:40 до 7:00.
Как сообщал «Номер один», трагическое происшествие случилось возле памятника «Гостеприимная Бурятия». Как рассказали в мэрии города, автомобиль насмерть сбил уборщицу территории, которая собирала мусор. Женщина шла навстречу автомобилю по краю проезжей части односторонней дороги в сторону ст. Дивизионная. По предварительной версии, водитель наехал на бордюрный камень, а затем сбил женщину. У погибшей осталась дочь.
Прибывшие сотрудники ДПС на месте провели медицинское освидетельствование, поскольку у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.
«У водителя установлено состояние алкогольного опьянения, также у него небольшой стаж вождения – 1,5 года», - рассказали в Госавтоинспекции.
Женщину обнаружили прохожие, которые направлялись на работу, напомнили в республиканской ГИБДД.
В настоящее время следователями ведется сбор доказательной базы, назначена cyдeбнo-мeдицинcкaя экcпepтизa.
Для установления всех обстоятельств произошедшего отдел по расследованию ДТП Управления МВД России по г. Улан-Удэ просит обратиться в полицию свидетелей, очевидцев этого происшествия по телефонам: 29-51-80, 29-51-48, 89245593244.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Как сообщал «Номер один», трагическое происшествие случилось возле памятника «Гостеприимная Бурятия». Как рассказали в мэрии города, автомобиль насмерть сбил уборщицу территории, которая собирала мусор. Женщина шла навстречу автомобилю по краю проезжей части односторонней дороги в сторону ст. Дивизионная. По предварительной версии, водитель наехал на бордюрный камень, а затем сбил женщину. У погибшей осталась дочь.
Прибывшие сотрудники ДПС на месте провели медицинское освидетельствование, поскольку у водителя имелись признаки алкогольного опьянения.
«У водителя установлено состояние алкогольного опьянения, также у него небольшой стаж вождения – 1,5 года», - рассказали в Госавтоинспекции.
Женщину обнаружили прохожие, которые направлялись на работу, напомнили в республиканской ГИБДД.
В настоящее время следователями ведется сбор доказательной базы, назначена cyдeбнo-мeдицинcкaя экcпepтизa.
Для установления всех обстоятельств произошедшего отдел по расследованию ДТП Управления МВД России по г. Улан-Удэ просит обратиться в полицию свидетелей, очевидцев этого происшествия по телефонам: 29-51-80, 29-51-48, 89245593244.
Фото: мэрия Улан-Удэ