Общество 08.09.2022 в 14:07
Школьники Бурятии смогут бесплатно стать программистами
Такая возможность открывается благодаря проекту «Код будущего»
Текст: Константин Воронов
Ученики 8−11 классов смогут пройти бесплатные двухлетние курсы и освоить современные языки программирования в онлайн или офлайн формате. Такая возможность открывается благодаря проекту «Код будущего», анонсированного Министерством цифрового развития России.
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике и позволят освоить первую ИТ-специальность еще в школе. Запись на курсы откроется в ближайшее время на портале Госуслуг. По планам Минцифры РФ, в 2022 году свыше 100 тысяч школьников смогут приступить к обучению в проекте «Код Будущего», а к 2030 году обучение пройдут 1,2 млн школьников.
«Востребованность специалистов ИТ-отрасли ежегодно растет. Все, что касается разработчиков, анализа данных, эти специальности, конечно, востребованы и высокооплачиваемы. Идет в целом цифровая трансформация, цифровизация предприятий, предоставления различных государственных услуг и просто услуг. Поэтому в ближайшей перспективе специалисты именно в ИТ-отрасли будут очень востребованы», − сообщил заместитель руководителя республиканского Агентства занятости населения Николай Пивоваров.
На портале Госуслуг уже сейчас есть возможность записаться на курсы по ИТ-специальностям в лучших образовательных центрах страны для многих других категорий граждан. Участникам проекта «Цифровые профессии» государство оплачивает 50-100% стоимости таких курсов. Всего в программе 126 курсов: программирование, разработка приложений, веб-дизайн, анализ данных, искусственный интеллект и многое другое.
Льготное обучение предоставляется студентам, безработным, родителям детей до 3 лет, пенсионерам, инвалидам, гражданам с низким уровнем дохода. В ближайшее время здесь откроются опции для бесплатного обучения школьников 8-11 классов по программе «Код будущего» и студентов по программе «Цифровые кафедры».
Подать заявку на получение льготных курсов по ИТ-специальностям можно здесь.
Записаться в лист ожидания на бесплатные курсы для школьников можно по ссылке.
Фото: pixabay.com
Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике и позволят освоить первую ИТ-специальность еще в школе. Запись на курсы откроется в ближайшее время на портале Госуслуг. По планам Минцифры РФ, в 2022 году свыше 100 тысяч школьников смогут приступить к обучению в проекте «Код Будущего», а к 2030 году обучение пройдут 1,2 млн школьников.
«Востребованность специалистов ИТ-отрасли ежегодно растет. Все, что касается разработчиков, анализа данных, эти специальности, конечно, востребованы и высокооплачиваемы. Идет в целом цифровая трансформация, цифровизация предприятий, предоставления различных государственных услуг и просто услуг. Поэтому в ближайшей перспективе специалисты именно в ИТ-отрасли будут очень востребованы», − сообщил заместитель руководителя республиканского Агентства занятости населения Николай Пивоваров.
На портале Госуслуг уже сейчас есть возможность записаться на курсы по ИТ-специальностям в лучших образовательных центрах страны для многих других категорий граждан. Участникам проекта «Цифровые профессии» государство оплачивает 50-100% стоимости таких курсов. Всего в программе 126 курсов: программирование, разработка приложений, веб-дизайн, анализ данных, искусственный интеллект и многое другое.
Льготное обучение предоставляется студентам, безработным, родителям детей до 3 лет, пенсионерам, инвалидам, гражданам с низким уровнем дохода. В ближайшее время здесь откроются опции для бесплатного обучения школьников 8-11 классов по программе «Код будущего» и студентов по программе «Цифровые кафедры».
Подать заявку на получение льготных курсов по ИТ-специальностям можно здесь.
Записаться в лист ожидания на бесплатные курсы для школьников можно по ссылке.
Фото: pixabay.com
Тегипрограммирование