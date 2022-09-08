Общество 08.09.2022 в 14:07

Школьники Бурятии смогут бесплатно стать программистами

Такая возможность открывается благодаря проекту «Код будущего»
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Текст: Константин Воронов
Школьники Бурятии смогут бесплатно стать программистами
Ученики 8−11 классов смогут пройти бесплатные двухлетние курсы и освоить современные языки программирования в онлайн или офлайн формате. Такая возможность открывается благодаря проекту «Код будущего», анонсированного Министерством цифрового развития России.

Как сообщили в пресс-службе правительства Бурятии, курсы станут дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике и позволят освоить первую ИТ-специальность еще в школе. Запись на курсы откроется в ближайшее время на портале Госуслуг. По планам Минцифры РФ, в 2022 году свыше 100 тысяч школьников смогут приступить к обучению в проекте «Код Будущего», а к 2030 году обучение пройдут 1,2 млн школьников.

«Востребованность специалистов ИТ-отрасли ежегодно растет. Все, что касается разработчиков, анализа данных, эти специальности, конечно, востребованы и высокооплачиваемы. Идет в целом цифровая трансформация, цифровизация предприятий, предоставления различных государственных услуг и просто услуг. Поэтому в ближайшей перспективе специалисты именно в ИТ-отрасли будут очень востребованы», − сообщил заместитель руководителя республиканского Агентства занятости населения Николай Пивоваров.

На портале Госуслуг уже сейчас есть возможность записаться на курсы по ИТ-специальностям в лучших образовательных центрах страны для многих других категорий граждан. Участникам проекта «Цифровые профессии» государство оплачивает 50-100% стоимости таких курсов. Всего в программе 126 курсов: программирование, разработка приложений, веб-дизайн, анализ данных, искусственный интеллект и многое другое.

Льготное обучение предоставляется студентам, безработным, родителям детей до 3 лет, пенсионерам, инвалидам, гражданам с низким уровнем дохода. В ближайшее время здесь откроются опции для бесплатного обучения школьников 8-11 классов по программе «Код будущего» и студентов по программе «Цифровые кафедры».

Подать заявку на получение льготных курсов по ИТ-специальностям можно здесь.

Записаться в лист ожидания на бесплатные курсы для школьников можно по ссылке.

Фото: pixabay.com 
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