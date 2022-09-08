Общество 08.09.2022 в 14:38

В Улан-Удэ завершился ремонт улицы Павлова

Теперь выезд на ул. Боевая стал более безопасным
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ завершился ремонт улицы Павлова
В Улан-Удэ по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали улицу Павлова – от улицы Сахъяновой до ул. Боевой. Участок протяженностью 530 метров ремонтировала подрядная организация «Доринвест».

Как сообщили в мэрии города, дорожники демонтировали старые бордюрные камни, отфрезеровали дорожное полотно и покрыли его новым двухслойным асфальтом. Также была отремонтирована ливневая канализация.

Для безопасности автовладельцев на участке изменили направление выезда с ул. Павлова со стороны автозаправки «ННК» на ул. Боевая.

- Здесь изначально было не самое удачное решение по проектированию, практически каждый день происходили ДТП, понятно, что не с тяжелыми последствиями, но все равно это дополнительные затраты для жителей и опасность для здоровья. Как у нас здесь прошли работы, не было совершено ни одного ДТП. Надеемся, что это проектное решение поможет нам существенным образом повысить безопасность наших автолюбителей, - рассказал ранее руководитель администрации Октябрьского района Андрей Муравьев.

На дороге уже установили дорожные знаки и нанесли разметку. Рабочая приемка объекта состоялась, в ближайшее время дорогу сдадут в эксплуатацию.

Напомним, всего в этом году ремонтируют 29 участков дорог общей протяженностью 30 км. Полный срок завершения работ по всем объектам - октябрь этого года. Гарантия на все объекты составляет пять лет.

Фото: мэрия Улан-Удэ
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