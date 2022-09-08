Общество 08.09.2022 в 15:26

Жительницу Бурятии суд обязал платить за неполученное тепло

Женщина перешла на обогрев электрорадиаторами, но продолжает получать счета за отопление

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Текст: Служба информации
Жительницу Бурятии суд обязал платить за неполученное тепло

Улан-удэнка не смогла доказать свое право на альтернативный способ обогрева квартиры. Женщина установила в своей квартире элетрообогреватели, а стояки отопления заизолировала. Однако «ТГК-14» продолжало начислять ей плату за отопление. Отстаивать свои права она решила в суде.

Горожанка обратилась с иском к ПАО «ТГК-14» о признании незаконным начисления платы за отопление квартиры.

Исковые требования мотивированы тем, что П. на праве собственности принадлежит квартира, в которой отсутствуют радиаторы отопления.

«Обогрев жилого помещения осуществляется посредством электрических приборов отопления, стояки отопления заизолированы. В связи с отсутствием в квартире стояков и радиаторов отопления с момента приобретения квартиры П. не является потребителем коммунальной услуги по отоплению и начисление платы за отопление производится ответчиком необоснованно», - указано в иске.

Женщина перешла на альтернативный способ отопления, используя электрообогреватели. Муниципальная жилищная инспекция произвела расчет платы за отопление, которым учтено отсутствие в ее квартире отопительных приборов. Расчет показывает, что размер оплаты будет меньше, чем начисляется ответчиком.

Суд отказал горожанке в удовлетворении иска, мотивируя решение тем, что статьей 539 ГК РФ установлена обязанность абонента оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии. При этом самовольное переоборудование помещений, демонтаж радиаторов отопления и установка альтернативных источников обогрева, не освобождает ответчика от оплаты тепловой энергии.

В силу п. п. 1, 2 ст. 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. Порядок расчетов за энергию определяется законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Комитет городского хозяйства решение о согласовании переустройства и (или) перепланировки женщине не выдавал.

- При этом само по себе отсутствие радиаторов и заизолированных стояков центрального отопления в помещениях квартиры истца, расположенной в многоквартирном доме, построенном и введенном в эксплуатацию с наличием центральной системы отопления, подключенном к централизованной системе теплоснабжения ПАО «ТГК-14», не освобождает истца от обязанности по оплате коммунальной услуги отопления, рассчитанной по нормативу, вне зависимости от причин не установления (либо демонтажа) радиаторов и стояков центрального отопления, - отмечается в решении.

- Доводы стороны истца относительно того, что батареи были демонтированы в результате незаконных действий работников ПАО «ТГК-14» юридического значения не имеет, - добавляется в решении.

Стоит отметить, что «ТГК-14», согласно материалам дела, простил горожанке накопившийся долг за неполученную услугу. Однако теперь горожанке все-таки придется вновь устанавливать демонтированные батареи или продолжать платить за воздух.

Фото: "Номер один"

 

Теги
суд ТГК-14 батарея тепло

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