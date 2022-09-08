Ближе к абонентам: МегаФон удвоил число точек подключения к сети в Бурятии

МегаФон в два расширил сеть пунктов продаж в магазинах шаговой доступности в Бурятии, за год увеличив их количество до 940. Теперь горожане могут подключиться к сети, не отклоняясь от привычных маршрутов, а жители отдаленных малонаселенных пунктов – не выезжая в районные центры.

Формат подключения в небольших магазинах «у дома» больше востребован среди жителей небольших сельских поселений региона – на их долю приходится 52% продаж сим–карт с саморегистрацией. Чаще всего симкарты приобретают жители Иволгинского, Кабанского, Заиграевского и Прибайкальского районов. Сейчас география проекта охватывает более 100 населенных пунктов республики.

Запуск продаж сим–карт в магазинах у дома начался еще во время пандемии и был обусловлен необходимостью создать для абонентов безопасные условия подключения к сети. Этот формат остается востребованным и сейчас, более того, спрос на услугу за год вырос в два раза.

«Востребованность этого проекта обусловлена не только увеличением числа пунктов продаж, но и их расположением – удобным для всех абонентов, и в больших городах, в маленьких деревнях. Для нас очень важно не только обеспечить всех наших абонентов на территории республики качественной связью, но и дать им равные возможности для подключения к сети МегаФона, независимо от места проживания», – комментирует Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.

Покупка сим-карты саморегистрации в магазине настолько же проста, как и приобретение других товаров, предъявлять паспорт для этого не требуется. Активировать сим-карту и заключить договор с оператором можно в любое время, в комфортном месте – через мобильное приложение МегаФона с использованием учётной записи на Госуслугах и сервиса Госключ. Время от покупки до подключения обычно не превышает 5-10 минут. Абонент может подключить новый номер или перенести свой, от другого оператора – в МегаФон.

Заказать сим-карту с саморегистрацией можно даже не выходя из дома: такая услуга доступна в интернет-магазине МегаФона, а также на крупнейших маркетплейсах WildBerries, OZON.