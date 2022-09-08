В Бурятии рыбак погиб, задев концом удилища провода ЛЭП

В Кабанском районе Бурятии в рамках доследственной проверки выясняются обстоятельства смерти 28-летнего молодого человека. Его тело обнаружено 7 сентября а берегу реки в селе Посольское. Он скончался результате поражения электрическим током, сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.По предварительным данным, молодой человек проживал и работал в другом регионе, а недавно на время приехал в родное село в Кабанском районе. Днем 7 сентября с родственниками он поехал к Байкалу в село Посольское, где решил порыбачить на местной речке. Взял телескопическую удочку, выполненную из композитного материала, и разместился на берегу.В этом месте вдоль берега расположены столбы высоковольтной линии электропередач. При очередном забросе снасти рыбак случайно задел концом удилища вверху провода и получил удар током, в результате чего скончался на месте происшествия.Родственники сразу вызвали скорую медицинскую помощь, однако прибывшие работники констатировали смерть молодого человека.По результатам доследственной проверки будет принято правовое решение.Фото: unsplash.com