Общество 08.09.2022 в 16:46

Тридцать пациентов с инсультом за месяц эвакуированы санавиацией Бурятии

Всего за июль такой диагноз поставлен 1 207 жителям республики,  1 403 – за август

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Тридцать пациентов с инсультом за месяц эвакуированы санавиацией Бурятии
Только за август из районов Бурятии  эвакуировано 30 пациентов.  Двадцать два пациента эвакуированы воздушным судном L-410, оснащенным медицинским модулем, восемь человек эвакуированы наземным транспортом, сообщили в минздраве республики .

После осмотра и объема оказанной помощи специалистами центра медицины катастроф, все пациенты в экстренном порядке госпитализированы в специализированные центры третьего уровня. На сегодняшний день они проходят дальнейшее лечение.

Тридцать эвакуированных пациентов с инсультом – в принципе стандартная цифра. Всего за июль такой диагноз поставлен 1 207 жителям республики,  1 403 – за август.

Оперативное реагирование – главное в борьбе с инсультом, поэтому специалисты Территориального центра медицины катастроф Бурятии всегда находятся на передовой в борьбе с этим серьезным заболеванием.

Транзиторные ишемические атаки (кратковременные нарушения мозгового кровообращения) являются предвестниками инсульта и могут наблюдаться за дни, недели и месяцы до инсульта. Первые симптомы развития мозговых осложнений: внезапное онемение или слабость мышц лица, рук, ног, особенно на одной стороне тела.
- Внезапная спутанность сознания, нарушение речи; внезапное нарушение зрения одного или обоих глаз; внезапное нарушение походки, координации, равновесия, головокружение; внезапная сильная головная боль неизвестной причины. Лучше не игнорировать эти симптомы, даже если они исчезли, а срочно обращайться к врачу.

«Своевременное оказание экстренной медицинской помощи имеет очень важное значение, поскольку терапия против инсульта помогает только в тех случаях, когда лечение начато через относительно короткое время после возникновения первых признаков», - рассказывает заведующий отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Олег Сиденов.

Фото: минздрав Бурятии
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