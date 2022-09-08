Тридцать пациентов с инсультом за месяц эвакуированы санавиацией Бурятии

Только за август из районов Бурятии эвакуировано 30 пациентов. Двадцать два пациента эвакуированы воздушным судном L-410, оснащенным медицинским модулем, восемь человек эвакуированы наземным транспортом, сообщили в минздраве республики .После осмотра и объема оказанной помощи специалистами центра медицины катастроф, все пациенты в экстренном порядке госпитализированы в специализированные центры третьего уровня. На сегодняшний день они проходят дальнейшее лечение.Тридцать эвакуированных пациентов с инсультом – в принципе стандартная цифра. Всего за июль такой диагноз поставлен 1 207 жителям республики, 1 403 – за август.Оперативное реагирование – главное в борьбе с инсультом, поэтому специалисты Территориального центра медицины катастроф Бурятии всегда находятся на передовой в борьбе с этим серьезным заболеванием.Транзиторные ишемические атаки (кратковременные нарушения мозгового кровообращения) являются предвестниками инсульта и могут наблюдаться за дни, недели и месяцы до инсульта. Первые симптомы развития мозговых осложнений: внезапное онемение или слабость мышц лица, рук, ног, особенно на одной стороне тела.- Внезапная спутанность сознания, нарушение речи; внезапное нарушение зрения одного или обоих глаз; внезапное нарушение походки, координации, равновесия, головокружение; внезапная сильная головная боль неизвестной причины. Лучше не игнорировать эти симптомы, даже если они исчезли, а срочно обращайться к врачу.«Своевременное оказание экстренной медицинской помощи имеет очень важное значение, поскольку терапия против инсульта помогает только в тех случаях, когда лечение начато через относительно короткое время после возникновения первых признаков», - рассказывает заведующий отделения экстренной консультативной медицинской помощи и медицинской эвакуации Олег Сиденов.Фото: минздрав Бурятии