В Бурятии больному эпилепсией отказали в усилении группы инвалидности

Улан-удэнец с детства болеет эпилепсией. У мужчины третья группа инвалидности, пенсии на жизнь ему не хватает, поэтому он пытается работать. Однако, куда бы он ни устроился, отовсюду его увольняют из-за приступов. Поэтому мужчина просил изменить третью группу инвалидности на вторую, по которой пенсия выше.

Весной он он собрал все документы для повторного освидетельствования на усиление группы инвалидности и обратился с соответствующим заявлением в Бюро МСЭ. Вскоре провели заочное переосвидетельствование, в результате которого ему оставили третью группу инвалидности бессрочно.

- С решением он не согласен, так как его болезнь приводит к ограничению жизнедеятельности и социальной недостаточности. В результате приобретенной посттравматической эпилепсии у него неожиданно случаются приступы до восьми раз в месяц и серийно продолжаются до пяти раз. Болезнь была приобретена в детстве, на данный момент она прогрессирует сильными головными болями и приступами с потерей сознания, что не позволяет ему вести качественный образ жизни. Без контроля посторонних он не может находиться на улице один, при приступах эпилепсии получает травмы разного характера. Он не может работать, все попытки трудоустройства приводят к тому, что его просят уволиться по собственному желанию из-за приступов на рабочем месте. В настоящее время он находится в трудной жизненной ситуации: по третьей группе инвалидности получает пенсию в размере 6 421,25 руб., а также ежемесячную денежную выплату в размере 2 532,98 руб. Третья группа инвалидности считается рабочей, но из-за своего заболевания и состояния здоровья работать он не может. Поэтому просил усилить группу инвалидности с 3 на 2 группу, - указано в материалах дела.

Также мужчина пояснил, что в возражениях ответчик - Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Бурятия ссылается на отсутствие у него частых приступов, подтвержденных сигнальными листами скорой медицинской помощи.

С 2020 г. его болезнь прогрессирует, в период пандемии коронавируса серийные приступы усилились, но пока он ожидал приезда скорой помощи, успевал прийти в сознание и отменял вызовы, так как понимал, что больным коронавирусом скорая медицинская помощь более необходима.

В период пандемии он трижды обращался в поликлинику с просьбами о госпитализации, но больницы были переполнены, и ему оставалось только ждать.

Представитель ответчика против удовлетворения иска возражала, при этом пояснила суду, что количество и степень выявленных у истца нарушений функций организма согласно действующим критериям соответствуют третьей группе инвалидности.

Суд принял строну ответчика.

«Доводы истца о том, что размер получаемой им пенсии по инвалидности третьей группы является недостаточным для его нужд и для содержания семьи, что по состоянию здоровья он лишен возможности работать по специальности и получить новую специальность, сами по себе основанием к усилению установленной компетентным учреждением медико-социальной экспертизы группы инвалидности являться не могут», - решили судьи.

Исковые требования горожанина оставлены без удовлетворения.





Фото: "Номер один"