Общество 08.09.2022 в 17:37

Строительство многоэтажек обернулось бедой для жителей микрорайона в Улан-Удэ

На просьбы горожан решить проблему чиновники не реагируют
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Текст: Константин Воронов
Строительство многоэтажек обернулось бедой для жителей микрорайона в Улан-Удэ
В микрорайоне Новый Зеленый в Улан-Удэ из-за строительства многоэтажных домов около года назад появилась проблема с грунтовой дорогой. Как сообщили в Общероссийском народном фронте Бурятии, строительная техника уничтожила проходные пути к домам. Жители неоднократно обращались к чиновникам, но вопрос не решен до сих пор.

Эксперты ОНФ обратились в администрацию Улан-Удэ с просьбой решить проблему доступной и комфортной среды для нескольких сотен жителей микрорайона. О помощи президентское движение попросили жители улицы Изумрудная. В ноябре прошлого года всего в нескольких метрах от их домов развернулась стройка четырех трехэтажек для переселенцев из аварийного жилья. Строительство идет уже почти год, за это время техника буквально уничтожила две имеющиеся дороги к домам №1 и №1а по улице Изумрудная. Они были разрыты и завалены мусором.

Эксперты Народного фронта в прошлом году по просьбе жителей обращались по этому поводу в администрацию города. Тогда дорогу подсыпали и выровняли, чтобы организовать свободный проезд и проход. Однако за полгода грунтовая дорога снова пришла в негодность: появились рытвины, трещины, провалы, выступили крупные камни.


В марте местные жители обратились к чиновникам через сервис «Активный горожанин», в котором им ответили, что дорогу намерены подсыпать и выровнять в мае этого года. Однако в мае планы чиновников изменились, они перенесли сроки на месяц, а затем еще на один. В итоге никакой помощи люди так и не дождались.

Сейчас жители вынуждены передвигаться до магазинов, остановок и в школу по единственной оставшейся дороге, которая сейчас больше напоминает полосу препятствий, чем пеший маршрут для людей.


Народный фронт совместно с представителями администрации города выехал на место и выявил, что требуется подсыпка и выравнивание порядка 250 метров грунтового полотна.

«Со своей стороны мы направили запрос в администрацию Железнодорожного района Улан-Удэ с рекомендацией провести эти работы до конца сентября без отлагательства. К сожалению, в очередной раз мы видим ситуацию, когда чиновники пассивно реагируют на обращения жителей. С момента первого обращения в администрацию прошло уже пять месяцев и на момент нашего рейда не была подана даже заявка на отсыпку дороги. А ведь данный участок не только неудобен, но и опасен: здесь нет ни тротуаров, ни ровного покрытия и поток движения очень интенсивный», - прокомментировал член регионального штаба Народного фронта в Бурятии Дмитрий Замолотских.

Эксперт также добавил, что так как проблема появилась из-за стройки многоквартирных домов, заказчиком которой является город в лице «Улан-Удэстройзаказчика», то и восстановить разрушенную инфраструктуру должен он, причем оперативно.

Фото: ОНФ в Бурятии
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