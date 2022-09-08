Общество 08.09.2022 в 18:47
Жители Улан-Удэ заплатят за отопление улиц
Жара в квартирах и на улице заставляет горожан открывать форточки
Текст: Дмитрий Родионов
В Улан-Удэ установилась устойчиво жаркая погода - столбики термометров показывали сегодня 25 градусов тепла. Согласно прогнозам синоптиков, всю эту неделю продлится аномально тёплая погода.
Между тем, включение отопления почти на неделю раньше обычных графиков подачи тепла, вызвало дискуссию с соцсетях - кто заплатит за жару в помещениях и вынужденно открытые форточки в квартирах? Опять население?
Жильцы домов в Советском районе Улан-Удэ жалуются на «невозможную жару и необходимость включать кондиционеры и платить лишнее за электроэнергию».
«Жители многоквартирных домов с установленными «умными» внутридомовыми приборами учёта тепла не пострадают, - сообщил член городского штаба по подготовке к зиме, эксперт Владимир Афанасьев. - В этих домах автоматическом сокращение подачи тепла в связи с высокой температурой наружного воздуха позволит сэкономить на отоплении. Однако для половины жилфонда города эта функция недоступна».
По словам эксперта, в Улан-Удэ более половины многоквартирного жилого фонда не оборудованы автоматическими системами учёта тепла. В таких домах в сентябре будет жарко. Поэтому счета на отопление, которые считаются по нормативу, останутся высокими.
В прошлые годы подобные дисбалансы наблюдались, но редко - ведь отопительный сезон стартовал обычно с 15 сентября, когда среднесуточные температуры обычно снижались ниже 8 градусов тепла - главного индикатора для запуска отопления. В этом году чиновники не особо объясняя причины «подарка», решили сделать приятное для горожан и запустить отопление раньше наступления осеннего похолодания. Как говорится, по тарифу. Ведь ТГК-14 не относится к благотворительным организациям.
Жаркая погода в Улан-Удэ продлится, по прогнозам синоптиков, до следующего вторника, когда дневные температуры снова упадут.
Фото: 03.mchs.gov.ru
Между тем, включение отопления почти на неделю раньше обычных графиков подачи тепла, вызвало дискуссию с соцсетях - кто заплатит за жару в помещениях и вынужденно открытые форточки в квартирах? Опять население?
Жильцы домов в Советском районе Улан-Удэ жалуются на «невозможную жару и необходимость включать кондиционеры и платить лишнее за электроэнергию».
«Жители многоквартирных домов с установленными «умными» внутридомовыми приборами учёта тепла не пострадают, - сообщил член городского штаба по подготовке к зиме, эксперт Владимир Афанасьев. - В этих домах автоматическом сокращение подачи тепла в связи с высокой температурой наружного воздуха позволит сэкономить на отоплении. Однако для половины жилфонда города эта функция недоступна».
По словам эксперта, в Улан-Удэ более половины многоквартирного жилого фонда не оборудованы автоматическими системами учёта тепла. В таких домах в сентябре будет жарко. Поэтому счета на отопление, которые считаются по нормативу, останутся высокими.
В прошлые годы подобные дисбалансы наблюдались, но редко - ведь отопительный сезон стартовал обычно с 15 сентября, когда среднесуточные температуры обычно снижались ниже 8 градусов тепла - главного индикатора для запуска отопления. В этом году чиновники не особо объясняя причины «подарка», решили сделать приятное для горожан и запустить отопление раньше наступления осеннего похолодания. Как говорится, по тарифу. Ведь ТГК-14 не относится к благотворительным организациям.
Жаркая погода в Улан-Удэ продлится, по прогнозам синоптиков, до следующего вторника, когда дневные температуры снова упадут.
Фото: 03.mchs.gov.ru