Жители Улан-Удэ заплатят за отопление улиц

В Улан-Удэ установилась устойчиво жаркая погода - столбики термометров показывали сегодня 25 градусов тепла. Согласно прогнозам синоптиков, всю эту неделю продлится аномально тёплая погода.Между тем, включение отопления почти на неделю раньше обычных графиков подачи тепла, вызвало дискуссию с соцсетях - кто заплатит за жару в помещениях и вынужденно открытые форточки в квартирах? Опять население?Жильцы домов в Советском районе Улан-Удэ жалуются на «невозможную жару и необходимость включать кондиционеры и платить лишнее за электроэнергию».«Жители многоквартирных домов с установленными «умными» внутридомовыми приборами учёта тепла не пострадают, - сообщил член городского штаба по подготовке к зиме, эксперт Владимир Афанасьев. - В этих домах автоматическом сокращение подачи тепла в связи с высокой температурой наружного воздуха позволит сэкономить на отоплении. Однако для половины жилфонда города эта функция недоступна».По словам эксперта, в Улан-Удэ более половины многоквартирного жилого фонда не оборудованы автоматическими системами учёта тепла. В таких домах в сентябре будет жарко. Поэтому счета на отопление, которые считаются по нормативу, останутся высокими.В прошлые годы подобные дисбалансы наблюдались, но редко - ведь отопительный сезон стартовал обычно с 15 сентября, когда среднесуточные температуры обычно снижались ниже 8 градусов тепла - главного индикатора для запуска отопления. В этом году чиновники не особо объясняя причины «подарка», решили сделать приятное для горожан и запустить отопление раньше наступления осеннего похолодания. Как говорится, по тарифу. Ведь ТГК-14 не относится к благотворительным организациям.Жаркая погода в Улан-Удэ продлится, по прогнозам синоптиков, до следующего вторника, когда дневные температуры снова упадут.Фото: 03.mchs.gov.ru