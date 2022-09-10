Киберпреступления проникли в маркетплейсы

«Это на 25% ниже аналогичного периода прошлого года, когда зарегистрировано 1084 преступления» - сообщила представитель пресс-службы ведомства Ирина Романова.

В Бурятии за первые семь месяцев 2022 года на 25% снизилось число мошенничеств, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Между тем действия мошенников становятся все более изощренными. В том числе с использованием электронных площадок торговли (маркетплейсов).По данным МВД по РБ, по итогам семи месяцев 2022 года в Бурятии в органах внутренних дел республики зафиксировано 813 хищений денежных средств с банковских счетов граждан (п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ).Однако хищения товаров путем покупок по украденным данным банковских карт по-прежнему весьма распространены. Так, в июне этого года, по данным МВД по РБ, с заявлением о подобном мошенничестве обратилась жительница Улан-Удэ. Ее деньгами, лежащими на банковской карте в размере 12 тыс. рублей, мошенники рассчитались за покупки в «Яндекс.Еда», а также в популярном онлайн-видеосервисе. При этом женщина не контактировала с преступниками и не передавала им никаких данных.То есть подобные мошеннические операции по картам стали возможны даже в случаях, когда они проводятся без введения одноразового пароля из СМС. И верификации транзакции не происходит. В случае с пострадавшей улан-удэнкой она узнала о краже, когда к ней пришло заключительное СМС об уже купленных якобы ею продуктах.У другого улан-удэнца с данных его кредитной карты приобрели в маркетплейсе "Яндекс.маркет" товаров на 190 тыс. рублей, также без СМС-подтверждения покупок. В последнем случае товар отпущен мошенникам в Подмосковье, а держатель карты в это время находился в Улан-Удэ. Причем после того как карта была оперативно заблокирована пострадавшим, он дозвонился до «Яндекс.маркет» и попросил не выдавать товары, приобретенные на украденные суммы. В компании обещали принять меры.Напомним, что маркетплейсы это не офлайн-магазины, где покупка и получение товаров происходят одновременно, и найти злоумышленника довольно сложно. В случае электронной площадки с момента покупки товара до ее выдачи обычно проходит несколько дней. Как отметил представитель одного из банков, если служба безопасности онлайн-площадки не заблокировала сделку в течение суток с момента обращения клиента банка о мошенничестве в сам банк и маркетплейс, то выдача товара происходит за счет самого продавца.С обычными магазинами все проще - если, допустим, покупатель забыл карту на кассе, а персонал торгового заведения закупил на них товар, то банк после сигнала о мошенничестве требует предоставления видео покупок. Если реальный держатель карты в этот момент находится в другом месте или городе, то транзакция не проводится и магазин за свой счет оплачивает «банкет». Банк в этом случае просто не проводит операцию и возвращает деньги пострадавшему.Однако в случае онлайн-покупки мошенниками товара на 190 тыс. рублей с карты улан-удэнца пострадавшему лишь спустя несколько дней на горячей линии сообщили, что товар уже выдан. Якобы сделать ничего невозможно и следует обратиться в полицию.Добавим, что в итоге банк вернул деньги клиенту после проверки (ведь клиент не передавал данные карты третьим лицам и вовремя обратился в банк и полицию). Причем не исключено, деньги вернули не за счет самого банка, а за счет онлайн-площадки.В целом данный способ мошенничеств – хищение денег путем приобретения товаров на различных торговых площадках и интернет-сайтах по продаже имущества – в регионе распространен, однако подобные мошенничества не носят столь массового характера, отмечают в МВД по Бурятии.Как сообщили в полиции, возможными они становятся из-за утечки персональных сведений банковских карт. Например, в результате взлома базы данных организаций, услугами которых пользовались держатели карт; продажи вышеуказанных сведений недобросовестными организациями либо в результате беспечности самих владельцев электронных платежных средств, допустивших их утерю либо передачу банковских данных третьим лицам.Именно поэтому во избежание подобных случаев полиция Бурятии рекомендует гражданам пользоваться дополнительной картой для покупок товаров на различных торговых площадках. Где для покупок требуется введение защитного кода на оборотной стороне карты и верификация покупки СМС-сообщением.В случае если вы все же стали жертвой мошенничеств, необходимо немедленно связаться с менеджером торговой площадки, а также банковским работником по вопросу отмены финансовых операций. После чего обратиться в полицию.Дмитрий Родионов, «Номер один».