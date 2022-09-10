Общество 10.09.2022 в 08:00
В школах Бурятии всерьез занялись воспитанием патриотизма
Для детей начались «Разговоры о важном»
Текст: Петр Санжиев
Новый учебный год в школах г. Улан-Удэ и в целом Бурятии ознаменовался внедрением очередной новинки. Теперь в школах поднимают и спускают российские триколоры, а также проводят специальные занятия по патриотизму.
Превзошли советскую пропаганду
Пропаганда патриотизма в сегодняшних школах г. Улан-Удэ и республики, можно сказать, превзошла уровень, на котором находилась в советское время. В школах СССР, как известно, флаги не поднимали. Организаторы этих еженедельных акций ждут, что внедрение дополнительных патриотических церемоний приведет к очередному повышению любви и уважения школьников к своей Родине.
Обновленный ФГОС провозгласил, что школьные программы воспитания это обязательная часть основных обязательных программ общего образования. Воспитанием теперь называют «формирование патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде».
Перед 1 сентября 2022 года все улан-удэнские школы заранее обеспечили мобильными флагштоками.
Честь поднять и спустить флаг доверят учащимся, имеющим учебные, спортивные, творческие и общественно значимые достижения.
За отказ наказывать не будут
По словам руководителя комитета по образованию, в случае неблагоприятных метеоусловий (ураган, грозы, ливень) школа имеет право перенести церемонию поднятия или спуска флага в крытое помещение. В осенне-зимний период мероприятия будут проводить в помещениях, а в весенне-летний – на открытой площадке. В конечном итоге место проведения, как и состав участников, определяет сама школа.
Кому из школьников присутствовать? Церемониями будет руководить ответственное лицо, назначенное администрацией школы. И совместно с ним директор школы определит состав присутствующих. Рекомендуется, чтобы в утренней церемонии участвовали ученики первой смены, в дневной – второй.
Имеют ли родители школьника право отказаться от участия их ребенка в новых церемониях, от новой нагрузки? Как отметила Татьяна Митрофанова, любой отказ от участия во внеклассном мероприятии или невозможность присутствия на уроке, занятии оформляется обязательным заявлением законного представителя (родителя) на имя директора школы.
Церемониальные рекомендации гласят, что знаменной группе и другим участникам рекомендовано исполнять краткую версию российского гимна – куплет и припев. Кстати, классам, не принимающим участия в церемонии поднятия флага, на первом уроке в день проведения церемонии также рекомендуется исполнение сокращенной версии гимна РФ.
Занятия по патриотизму
Кроме того, с 5 сентября в школах введен новый формат внеурочной деятельности – «Разговоры о важном». Судя по методичкам, на занятиях речь пойдет о патриотизме в самых разных срезах.
В общероссийском паблике «ВКонтакте» «Подслушано у учителей» мнение коллег по поводу новинки разделилось. Начнем с того, что не всем удалось даже поставить видеоролики с образовательного федерального сайта или включить гимн.
- Ноутбука нет, проекторов нет, Интернета в школе нет. В моем кабинете устарела и вышла из строя вся техника, остались мел и тряпка. Вот и все разговоры о патриотизме.
- У меня в кабинете даже электронной доски нет, чтобы ролики показывать. Хотела видео транслировать, повернув к детям ноутбук, но Интернет ужасный, первый ролик завис. Дальше - просто разговор. С ужасом думаю, что вести так целый год.
- Судя по комментариям, многие школы без Интернета, без проекторов, кое-где и без туалетов. У вас ничего не екает, когда детям рассказываете про страну возможностей?
- Всю жизнь для разговоров о ВОВ не требовалось отдельного урока - были классные часы перед праздниками и уроки истории, как и обо всем остальном.
- А у нас была геометрия вместо непонятных разговоров. ЕГЭ сам себя не сдаст, знаете ли.
Учителя также рассказывают, что столкнулись с противостоянием со стороны родителей.
- Коллеги, что делать, если часть родителей в классе настроена против «внеурочки» вообще и «Разговоров» в частности? Вот уже как две недели трое родителей агитируют в родительском чате против «Разговоров о важном», скинули бланки отказа от «внеурочки» и статьи из законов и ФГОС. А директор сказал, что посещаемость должна быть 100%, будут проверки.
- Да потому что все прекрасно понимают причину введения этих уроков. Нас не пускают на международные соревнования, у нас нет собственных компьютеров и смартфонов, наши автомобили похожи на ведра и т. д. Но дети должны верить, что мы лучше всех. Вот и вводят эти уроки.
Но есть и учителя, довольные новшеством, считая новые уроки полезным занятием.
- Я все скачала заранее вечером, все прошло замечательно. Дети очень внимательно слушали, им было интересно. Утром соседи мои встали под гимн, который я пела и повторяла к линейке.
- Я так поняла, проблема в основном личного характера: учителя не умеют пользоваться ссылками и не понимают, что такое «скачать». А разработки мне нравятся. И на весь год я свободна от подготовки классных часов.
- Мы почему-то все время оглядываемся куда-то, думая, что где-то лучше. Ребята (некоторые) искренне верят, что все у нас плохо и нам нечем гордиться. Но вы же понимаете, что это не так. Например, одна из тем посвящена 165-летию Циолковского. Разве это плохо или стыдно? Или сказать слова благодарности в День отца и матери?
- Коллеги, читая комментарии, видно, что несколько лет не было в нашей стране идеологии. Сейчас пожинаем плоды. Но я бы предложила вести «Разговоры о важном» и среди взрослых. Пусть на рабочих местах раз в неделю говорит об этом их руководитель. Почему мы должны воспитывать родителей, говоря им, что патриотизм это хорошо, - высказываются педагоги.
Петр Санжиев, «Номер один».
Превзошли советскую пропаганду
Пропаганда патриотизма в сегодняшних школах г. Улан-Удэ и республики, можно сказать, превзошла уровень, на котором находилась в советское время. В школах СССР, как известно, флаги не поднимали. Организаторы этих еженедельных акций ждут, что внедрение дополнительных патриотических церемоний приведет к очередному повышению любви и уважения школьников к своей Родине.
«Воспитание патриотизма и гражданственности в г. Улан-Удэ организуется с приходом в детский сад и до окончания ребенком общеобразовательной школы. Современные вызовы, изменения в российском законодательстве об образовании, обновление федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) потребовали усиления воспитательной работы с детьми»- сообщила «Номер один» о масштабе соответствующей работы Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.
Обновленный ФГОС провозгласил, что школьные программы воспитания это обязательная часть основных обязательных программ общего образования. Воспитанием теперь называют «формирование патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде».
Перед 1 сентября 2022 года все улан-удэнские школы заранее обеспечили мобильными флагштоками.
«В понедельник флаг России будет подниматься в восемь часов, в начале первого урока первой смены. В пятницу (в конце учебной недели) флаг будет спускаться вариативно, по окончании последнего урока (согласно расписанию, в 16 - 18 часов)»- отметила Татьяна Митрофанова.
Честь поднять и спустить флаг доверят учащимся, имеющим учебные, спортивные, творческие и общественно значимые достижения.
За отказ наказывать не будут
По словам руководителя комитета по образованию, в случае неблагоприятных метеоусловий (ураган, грозы, ливень) школа имеет право перенести церемонию поднятия или спуска флага в крытое помещение. В осенне-зимний период мероприятия будут проводить в помещениях, а в весенне-летний – на открытой площадке. В конечном итоге место проведения, как и состав участников, определяет сама школа.
Кому из школьников присутствовать? Церемониями будет руководить ответственное лицо, назначенное администрацией школы. И совместно с ним директор школы определит состав присутствующих. Рекомендуется, чтобы в утренней церемонии участвовали ученики первой смены, в дневной – второй.
Имеют ли родители школьника право отказаться от участия их ребенка в новых церемониях, от новой нагрузки? Как отметила Татьяна Митрофанова, любой отказ от участия во внеклассном мероприятии или невозможность присутствия на уроке, занятии оформляется обязательным заявлением законного представителя (родителя) на имя директора школы.
Церемониальные рекомендации гласят, что знаменной группе и другим участникам рекомендовано исполнять краткую версию российского гимна – куплет и припев. Кстати, классам, не принимающим участия в церемонии поднятия флага, на первом уроке в день проведения церемонии также рекомендуется исполнение сокращенной версии гимна РФ.
Занятия по патриотизму
Кроме того, с 5 сентября в школах введен новый формат внеурочной деятельности – «Разговоры о важном». Судя по методичкам, на занятиях речь пойдет о патриотизме в самых разных срезах.
В общероссийском паблике «ВКонтакте» «Подслушано у учителей» мнение коллег по поводу новинки разделилось. Начнем с того, что не всем удалось даже поставить видеоролики с образовательного федерального сайта или включить гимн.
- Ноутбука нет, проекторов нет, Интернета в школе нет. В моем кабинете устарела и вышла из строя вся техника, остались мел и тряпка. Вот и все разговоры о патриотизме.
- У меня в кабинете даже электронной доски нет, чтобы ролики показывать. Хотела видео транслировать, повернув к детям ноутбук, но Интернет ужасный, первый ролик завис. Дальше - просто разговор. С ужасом думаю, что вести так целый год.
- Судя по комментариям, многие школы без Интернета, без проекторов, кое-где и без туалетов. У вас ничего не екает, когда детям рассказываете про страну возможностей?
- Всю жизнь для разговоров о ВОВ не требовалось отдельного урока - были классные часы перед праздниками и уроки истории, как и обо всем остальном.
- А у нас была геометрия вместо непонятных разговоров. ЕГЭ сам себя не сдаст, знаете ли.
Учителя также рассказывают, что столкнулись с противостоянием со стороны родителей.
- Коллеги, что делать, если часть родителей в классе настроена против «внеурочки» вообще и «Разговоров» в частности? Вот уже как две недели трое родителей агитируют в родительском чате против «Разговоров о важном», скинули бланки отказа от «внеурочки» и статьи из законов и ФГОС. А директор сказал, что посещаемость должна быть 100%, будут проверки.
- Да потому что все прекрасно понимают причину введения этих уроков. Нас не пускают на международные соревнования, у нас нет собственных компьютеров и смартфонов, наши автомобили похожи на ведра и т. д. Но дети должны верить, что мы лучше всех. Вот и вводят эти уроки.
Но есть и учителя, довольные новшеством, считая новые уроки полезным занятием.
- Я все скачала заранее вечером, все прошло замечательно. Дети очень внимательно слушали, им было интересно. Утром соседи мои встали под гимн, который я пела и повторяла к линейке.
- Я так поняла, проблема в основном личного характера: учителя не умеют пользоваться ссылками и не понимают, что такое «скачать». А разработки мне нравятся. И на весь год я свободна от подготовки классных часов.
- Мы почему-то все время оглядываемся куда-то, думая, что где-то лучше. Ребята (некоторые) искренне верят, что все у нас плохо и нам нечем гордиться. Но вы же понимаете, что это не так. Например, одна из тем посвящена 165-летию Циолковского. Разве это плохо или стыдно? Или сказать слова благодарности в День отца и матери?
- Коллеги, читая комментарии, видно, что несколько лет не было в нашей стране идеологии. Сейчас пожинаем плоды. Но я бы предложила вести «Разговоры о важном» и среди взрослых. Пусть на рабочих местах раз в неделю говорит об этом их руководитель. Почему мы должны воспитывать родителей, говоря им, что патриотизм это хорошо, - высказываются педагоги.
Петр Санжиев, «Номер один».
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