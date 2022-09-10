В школах Бурятии всерьез занялись воспитанием патриотизма

«Воспитание патриотизма и гражданственности в г. Улан-Удэ организуется с приходом в детский сад и до окончания ребенком общеобразовательной школы. Современные вызовы, изменения в российском законодательстве об образовании, обновление федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) потребовали усиления воспитательной работы с детьми» - сообщила «Номер один» о масштабе соответствующей работы Татьяна Митрофанова, председатель комитета по образованию администрации г. Улан-Удэ.

«В понедельник флаг России будет подниматься в восемь часов, в начале первого урока первой смены. В пятницу (в конце учебной недели) флаг будет спускаться вариативно, по окончании последнего урока (согласно расписанию, в 16 - 18 часов)» - отметила Татьяна Митрофанова.

Новый учебный год в школах г. Улан-Удэ и в целом Бурятии ознаменовался внедрением очередной новинки. Теперь в школах поднимают и спускают российские триколоры, а также проводят специальные занятия по патриотизму.Пропаганда патриотизма в сегодняшних школах г. Улан-Удэ и республики, можно сказать, превзошла уровень, на котором находилась в советское время. В школах СССР, как известно, флаги не поднимали. Организаторы этих еженедельных акций ждут, что внедрение дополнительных патриотических церемоний приведет к очередному повышению любви и уважения школьников к своей Родине.Обновленный ФГОС провозгласил, что школьные программы воспитания это обязательная часть основных обязательных программ общего образования. Воспитанием теперь называют «формирование патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, природе и окружающей среде».Перед 1 сентября 2022 года все улан-удэнские школы заранее обеспечили мобильными флагштоками.Честь поднять и спустить флаг доверят учащимся, имеющим учебные, спортивные, творческие и общественно значимые достижения.По словам руководителя комитета по образованию, в случае неблагоприятных метеоусловий (ураган, грозы, ливень) школа имеет право перенести церемонию поднятия или спуска флага в крытое помещение. В осенне-зимний период мероприятия будут проводить в помещениях, а в весенне-летний – на открытой площадке. В конечном итоге место проведения, как и состав участников, определяет сама школа.Кому из школьников присутствовать? Церемониями будет руководить ответственное лицо, назначенное администрацией школы. И совместно с ним директор школы определит состав присутствующих. Рекомендуется, чтобы в утренней церемонии участвовали ученики первой смены, в дневной – второй.Имеют ли родители школьника право отказаться от участия их ребенка в новых церемониях, от новой нагрузки? Как отметила Татьяна Митрофанова, любой отказ от участия во внеклассном мероприятии или невозможность присутствия на уроке, занятии оформляется обязательным заявлением законного представителя (родителя) на имя директора школы.Церемониальные рекомендации гласят, что знаменной группе и другим участникам рекомендовано исполнять краткую версию российского гимна – куплет и припев. Кстати, классам, не принимающим участия в церемонии поднятия флага, на первом уроке в день проведения церемонии также рекомендуется исполнение сокращенной версии гимна РФ.Кроме того, с 5 сентября в школах введен новый формат внеурочной деятельности – «Разговоры о важном». Судя по методичкам, на занятиях речь пойдет о патриотизме в самых разных срезах.В общероссийском паблике «ВКонтакте» «Подслушано у учителей» мнение коллег по поводу новинки разделилось. Начнем с того, что не всем удалось даже поставить видеоролики с образовательного федерального сайта или включить гимн.Учителя также рассказывают, что столкнулись с противостоянием со стороны родителей.Но есть и учителя, довольные новшеством, считая новые уроки полезным занятием.Петр Санжиев, «Номер один».