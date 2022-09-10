В Бурятии выдача розничных кредитов выросла до 3 миллиардов рублей в месяц

«Для торговли Бурятии это хорошо, что денежная масса увеличивается и растет покупательская способность. Однако у народа объем обязательств становится еще выше. И после получения зарплаты и выплаты платежей по кредитам у каждого человека все меньше и меньше остается на руках свободных денег. И поэтому в ближайшей перспективе без роста уровня зарплат, к сожалению, вероятно снижение покупательской способности по причине отсутствия и снижения количества денег у населения» - говорит представитель филиала одного из банков в Улан-Удэ.

«Я весь в кредитах, в 2021 году взял потребкредит 500 тыс. рублей, уже год проплатил, но осталось платить еще 467 тыс. рублей, - рассказывает улан-удэнец Олег. - Весной продажи в нашей фирме упали и пришлось активировать кредитную карту с лимитом в 180 тыс. рублей. Вначале удавалось закрывать долг по карте, но к лету всю ее истратил»

«Скорее всего, часть из них это просто перекредитовка, когда люди закрывают займы в одном банке за счет средств другого, где им выдали кредиты под более низкий процент. Но закредитованность от этого не уменьшается, - говорит он. - Более того, я полагаю, что высокие темпы прироста долговой нагрузки в Бурятии усилят к осени проблемы высокой доли просроченных кредитов».

«Это очевидно, когда мы видим, как в нашем регионе банки, устанавливая одни из самых минимальных лимитов по кредитным картам в России, стремятся более четко управлять кредитными рисками, а они для региона очень высоки, - говорит экономист Александр Халтаров. – Так, для Москвы лимиты составляют 102 тыс. рублей, что почти в два раза выше, чем для жителей Бурятии. Ниже нас только Воронежская область и Пермский край с кредитными лимитами в 52 тыс. рублей».

«А также более низкая дисциплина и непонимание ряда заемщиков, что, например, нельзя снимать наличные по кредитным картам, поскольку они «попадают» на существенные комиссии за снятие наличных, - говорит представитель одного из улан-удэнских банков. - Более того, у многих вообще нет понимания, что существует грейс-период, и они его начисто игнорируют».

По сравнению с июнем, зафиксирован рост свыше 36%. Тогда взаймы было взято свыше 2,2 млрд рублей. Жителям Бурятии становится все сложнее выживать на свои зарплаты на фоне роста цен.Эксперты склоняются к тому, что такая тенденция напрямую связана с экономическими трудностями, когда люди вынуждены брать все больше и больше кредитов, чтобы поддержать свой уровень жизни.Примеров таких семей в Улан-Удэ предостаточно.Теперь, по словам заемщика, он платит в месяц за полумиллионный кредит 11 740 рублей. А также за использованную кредитную карту (180 тыс. рублей) – 7 500 в месяц. И таких, как он, очень много - все вокруг закредитованы.Экономист Анатолий Думнов тоже согласен, что рост кредитования в области необеспеченных кредитов несет в себе большие риски.Факт того, что необеспеченные кредиты не идут впрок, а направлены лишь «на поддержание штанов», а также на потребление в долг, говорят и данные выдачи POS-кредитов в Бурятии. Напомним, это кредиты, выдаваемые в торговых залах по паспорту, под залог купленного товара. Так вот, по данным ОКБ, в июле жители Бурятии взяли в кредит товаров по POS-схемам на 127 млн рублей, тогда как месяцем ранее - на 122 млн рублей. Не особо вырос и средний чек покупки товара - с 46 тысяч до 47 тыс. рублей.Еще одна проблема, усугубляющаяся в регионе, - рост выдачи пластиковых карт с кредитными лимитами, что дополнительно увеличивает закредитованность. Так, по данным Объединенного кредитного бюро, в июле 2022 года банки выдали в РБ кредиток на 682 млн рублей со средним лимитом в 58 тыс. рублей на карту. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество новых карт выросло почти на треть.Правда, кредитные лимиты в Бурятии при этом сократились с 66,4 тыс. рублей до 58 тыс. рублей. Напомним, что кредитный лимит на карту — это та сумма, которую заемщик может потратить в месяц. Фактически это средства банка, передаваемые клиенту с льготным периодом оплаты, так называемым беспроцентным (составляющим полтора месяца), в течение которого заемщик может возвратить долг.Рост числа выданных карт в Бурятии объясняется, прежде всего, снижением ставки Банка России и уменьшением рыночных ставок. В целом население начинает привыкать к санкциям, вызванным специальной военной операцией, и возвращается, с определенными натяжками, к прежней жизни. Используя кредитный «пластик» как удобный технологический способ, например, «дотянуть до зарплаты».Однако в Бурятии, несмотря на увеличение сумм (682 млн рублей в июле 2022 года по кредиткам против 561 млн рублей месяцем ранее), в целом банки ужесточили выдачу денег.В числе причин закредитованности населения называется безработица, низкие доходы и слабая финансовая грамотность.Напомним, грейс-период - это промежуток времени, в течение которого держатель кредитной или овердрафтной карты может пользоваться заемными средствами бесплатно. Обычно он составляет в разных банках около 1,5 месяца беспроцентного пользования.Пока неясно, как долго продолжится тенденция кредитного роста в регионе. Но очевидно, что скоро она закончится и произойдет стагнация в области потребкредитования. Поскольку в Бурятии, по словам участников рынка, резко повысился уровень просроченной кредиторской задолженности населения.Однако узнать, насколько глубока проблема, весьма сложно. Статистика «просрочки» по всей стране с весны этого года оказалась засекречена Банком России. Как сообщили в Нацбанке РБ, предоставление статистической информации за первое полугодие 2022, по сравнению с 2021 годом, временно невозможно. Поскольку эти сведения вошли «в перечень показателей, которые временно убрали из открытого доступа». Видимо, федеральные чиновники решили пока не пугать народ цифрами закредитованности населения.Дмитрий Родионов, «Номер один».