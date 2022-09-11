Жилье в Крыму стало дешевле, чем в Улан-Удэ

«Известно, что интеллект толпы в целом гораздо ниже интеллекта каждого его участника: если началась паника, она заражает и быстро толкает рынок вниз. В этом случае возможны вертикальные падения рынка недвижимости, - сообщила эксперт. - Это очень напоминает просадки на фондовом рынке. Мы же в Бурятии наблюдали похожие явления в 2014 - 2015 годах, когда рынок недвижимости в Улан-Удэ очень сильно падал, а объективных экономических причин для столь сильной и многолетней просадки не наблюдалось. Хотя такого падения, как в Крыму, у нас тогда не было».

«Какова вероятность того, что украинские войска вторгнутся в Крым и сделки будут признаны недействительными? Согласитесь, что она стремится к нулю. Поэтому можно дождаться достижения дна рынка и только после снижения геополитической напряженности начать принимать какие-то инвестиционные решения» - подчеркнула Ирина Сокольникова.

Обострение ситуации на юге Украины заставило тысячи жителей Бурятии, массово переехавших в Крым на ПМЖ, нервничать по поводу своих инвестиций в недвижимость. В августе стоимость жилья на полуострове обвалилась до минимальных значений.Так, по данным ресурса «Авито», в Севастополе реализуются новые квартиры с чистовой отделкой со стоимостью квадратного метра в 50 тыс. рублей. В других городах Крыма появились предложения благоустроенных квартир даже по 20 тыс. рублей за «квадрат». Например, на «Авито» есть объявление о продаже квартиры в Коктебеле площадью в 50 квадратных метров всего за 1 млн рублей.В объявлениях нередко фигурируют упоминания о торге и продаже жилья сразу со всей мебелью в связи с переездом - главным признаком ускоренных распродаж.Напомним, что в Улан-Удэ цена на вторичном рынке жилья колеблется в районе 90 - 100 тыс. рублей за «квадрат». Такого не наблюдалось никогда, чтобы домик у моря стоил дороже домика в степи.Улан-удэнский риелтор Ирина Сокольникова говорит, что появление в объявлениях объектов с ценой продажи в два раза дешевле рынка может указывать на панические распродажи.Добавим, что с 2014 года, когда у жителей Бурятии появилась возможность покупать недвижимость в Крыму, в отдельные годы на полуостров переезжало, по данным статистики, до 1 тыс. человек в год. Жителей Бурятии привлекал в Крыму мягкий климат, целебный морской воздух и дешевизна жилья. В среднем цена квадратного метра жилой недвижимости в крупных городах была такова, что, по данным СМИ, инвесторы на начало 2022 года заработали на скупке крымской недвижимости 300 - 500% прибыли. Между тем ситуация меняется – сейчас инвесторы активно стремятся выйти в кэш в условиях политической неопределенности в Крыму.В то же время эксперты успокаивают земляков.Дмитрий Родионов, «Номер один».