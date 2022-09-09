Водители судов Бурятии более 200 раз нарушали правила безопасности пассажиров на борту

В Бурятии с начала навигации этого года зарегистрировано 254 административных правонарушения на общую сумму в 266 100 рублей. Более 200 раз водители судов нарушили правила безопасности пассажиров на борту, в 25 случаях зафиксированы нарушения правил эксплуатации маломерного судна, сообщили в Главном управлении МЧС по Бурятии.Участники водного движения пренебрегают своей личной безопасностью и безопасностью пассажиров. Нередки случаи выхода на воду граждан без спасательных жилетов, отмечают в ГИМС.Нарушителям правил поведения на водных объектах грозит административная ответственность. Чаще всего, это нарушения правил эксплуатации маломерных судов, судоводители без прав или не имеющие права управления, также маломерные суда, не прошедшие технического освидетельствования. Сумма штрафа за подобное правонарушение составляет до 10 000 рублей.Несмотря на завершение купального сезона профилактическая работа с отдыхающими на водоемах продолжается. Накануне в ходе очередного рейда по реке Селенга в Улан-Удэ ни судов, ни купающихся замечено не было.Фото: 03.mchs.gov.ru