Общество 09.09.2022 в 10:58

Выставка «Сделано в Бурятии» имела успех на Восточном экономическом форуме

Тридцать предпринимателей и ремесленников республики представили более 500 видов продукции
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Выставка «Сделано в Бурятии» имела успех на Восточном экономическом форуме
Товары из Бурятии пользовались популярностью на Восточном экономическом форуме. Предприниматели за три дня работы ВЭФ продали региональной продукции на сумму около 1,5 млн рублей. Экспозиция была организована правительством Бурятии, центром предпринимательства «Мой бизнес» и Фондом регионального развития не только для продажи, но и для поиска новых партнёров и деловых контактов, обмена опытом и представления Бурятии другим делегациям ДФО, сообщили в пресс-службе правительства.

На выставке «Сделано в Бурятии» каждый гость мог окунуться в атмосферу кочевых народов и забрать с собой частичку Бурятии. Здесь была представлена национальная одежда от этномаркета «Хатан», обувь ручной работы от компании «Дикая Сибирь», войлочные изделия от компании «Войлок Бурятии», украшения из натуральных камней от Velena brend и Vita Eremeeva,  авторские броши из полимерной глины от компании «Аригуна», сувениры из стекла от Vera Glass,  подарки и сувениры от этномаркета «Zam», традиционная посуда от студии керамики фарфора «Домбо», авторские изделия из дерева ручной работы от Ротенкова Валерия, экосветильники от компании «Планировочка», меховые унты индивидуального пошива марки «Duulan»,  изделия из натуральной кожи от Nomads Shop, куклы от Герасимовой Татьяны. Здесь же проходили дегустации вкусных и полезных чаев и сборов, продукции из дикоросов с берегов Байкала от компании «Лесная фабрика», конфет, тушенки и других продуктов.

Тридцать предпринимателей и ремесленников республики представили более 500 видов продукции. 7 сентября павильон посетил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Наш павильон так понравился Алексею Олеговичу Чекункову, что он предложил по его образцу сделать стандарт для других субъектов. Не только для Улицы Дальнего Востока, а как объект туристического, торгового и иного назначения. Не рассматривали идею в таком ключе, проработаем. Не зря в народе говорят: «Одна голова хорошо, а две лучше», - отметил главаа Бурятии Алексей Цыденов.

Фото: egov-buryatia.ru
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