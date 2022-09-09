В Бурятии суточный прирост COVID-19 приближается к 500

В Бурятии с начала пандемии зарегистрировано 147 117больных COVID-19 с лабораторным подтверждением. Из них 46%(67 104) приходится на жителей Улан-Удэ, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.Прирост числа больных за сутки составил 482 человека. Для сравнения: прирост накануне составил 425 новых больных. А совсем недавно показатель составлял чуть более 200 человек.Всего умерло от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией – 3060, один человек в возрасте старше 65 лет скончался за сутки.Из выявленных за прошедшие сутки больных – 441человек обследован по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, кроме того, это лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям.В стационарах получают лечение 300 пациентов с новой коронавирусной инфекцией и подозрением на нее, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 82. За предыдущие сутки госпитализировано 33 пациента.В отделениях реанимации находится 21 пациент (из них старше 65 лет –15), на ИВЛ – 6 пациентов (из них старше 65 – 5), в том числе на неинвазивной ИВЛ –1.Для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 429 коек: занято – 300, свободно –129 коек. Занятость коечного фонда составляет 69,9%.На амбулаторном лечении и наблюдении находится 2 770 человек.Выздоровели от COVID-19 – 140 987(+325) человек.В Бурятии первично привиты 507 364 человека (70,5 % от взрослого населения), завершили первичную вакцинацию 481 541 человек (66,% от взрослого населения), повторную вакцинацию начали 235 249 человека, завершили – 204 745 человек.Фото: pixabay.com