Жители Вахмистрово и "сотых" кварталов пришли в бешенство из-за нового лежачего полицейского

В столице Бурятии напротив ТЦ "Мед" в сотых кварталах установили лежачего полицейского. Сказать, что это вызвало негодование со стороны горожан - не сказать ничего. И без того огромная утренняя пробка, тянущаяся с Вахмистрово, стала еще больше, а автомобили двигаются еще медленнее. О вечерних заторах в эту сторону говорить не приходится."Вот вчера решили поставить лежачие полицейские напротив МЕДА теперь пробки с Вахмистрова!!!! Слов нет одни эмоцииии. И так каждое утро стоим, так и еще добавили", - пишет аноним."100-ый кто додумался сделать здесь лежачий полицейский? А сейчас выглядит так сделали траншею и всем пофиг что там пробка километровая!", - возмущается другой анонимный автор.С ними солидарны и комментаторы. Так, по словам горожан, установка этого лежачего полицейского "совсем не нужна", так как в 50 метрах от него есть светофор и пешеходный переход."Вот из- за этого лежачего полицейского вчера пробка была до 22 ч., это нормально?! А утром коллапс будет!", - пишет пользователь Елена."Это просто издевательство!!! Зачем там лежачий?? Там 2 пешехода за день идёт! В 50 метрах светофор и ещё 100 метров другой переход. Зачееем?? Объясните", - вопрошает Ирина.Горожане ожидают, что в ближайшее врем нововведение уберут вовсе. Ведь оно только доставляет им неудобства.