Общество 09.09.2022 в 13:13

Россияне при выборе одежды равнодушны к брендам

Цена, качество, натуральность материалов — топ-3 критериев при выборе одежды
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Текст: Номер один
Россияне при выборе одежды равнодушны к брендам
Уход иностранных брендов: куда идти и что делать?

Как быть, когда нужные товары иностранного бренда перестают продаваться в России? В последнее время эта проблема распространилась далеко за пределы одёжного ритейла. Приобрести продукцию ушедших брендов можно разными способами: оформить заказ в иностранных интернет-магазинах, попросить знакомых отправить посылку из-за рубежа или самим отправиться на шопинг за границу — сегодня услугу шоп-туров предлагают турагентства.

В такой ситуации 71% россиян идут по пути наименьшего сопротивления, выбирая продукцию другой марки, доступной в стране, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения. ВЦИОМ представил результаты опроса россиян, посвященного критериям выбора одежды и потребительским стратегиям в новых рыночных реалиях.

Другими словами, большинство наших сограждан не стремятся прилагать дополнительные усилия, довольствуясь оставшейся на рынке продукцией отечественного производства, хотя она может уступать западным аналогам по соотношению «цена — качество».

Такая стратегия наиболее распространена среди женщин (76%), граждан в возрасте 45 лет и старше (76-79%), а также жителей сел (78%). Каждый восьмой ответил, что будет искать способы приобретения нужного товара из-за рубежа (12%). Наиболее предприимчивы в этом вопросе мужчины (17%), молодежь 18-34 лет (27-19%), москвичи и петербуржцы (20%). Гораздо реже россияне готовы ждать появления нужной продукции в России, такую стратегию выбрали лишь 6%. Еще столько же ответили, что вовсе откажутся от покупки (6%).

Стоимость, качество, натуральность

Россиян попросили оценить факторы выбора одежды по шкале от 7 до 0, где 7 — очень важно, а 0 — совершенно неважно (закрытый вопрос, один ответ, % от всех опрошенных, приведена средняя оценка по каждому фактору от самой высокой к самой низкой по значимости).

Выбирая одежду, граждане в первую очередь руководствуются приемлемостью цены (6,30 балла из 7 возможных), качеством (6,06 балла) и натуральностью материалов (5,49 балла). Заметно в меньшей степени для них важно отечественное производство изделий (3,32 балла), соответствие одежды модным тенденциям и национальной культуре (3,21 и 2,38 балла). Использование переработанных материалов в одежде (2,04), европейское и азиатское производство, известность марки (менее 2 баллов) интересуют наших граждан в последнюю очередь. Таким образом, вне зависимости от того, где произведено изделие, при обновлении гардероба россияне обращают внимание скорее на ценник, качество и натуральность материалов. А известность марки в приоритете у меньшинства — 1,91.

Высокое качество одежды в равной степени важно для всех социально-демографических групп. Приемлемую цену чаще ценят женщины (6,47 балла) и жители Дальневосточного федерального округа (6,46 балла), граждане с низким потребительским статусом (6,48 балла).

Отечественное производство при выборе одежды учитывают женщины (3,48 балла), 35-44-летние и представители старшего поколения 60+ лет (3,54 и 3,86 балла). Европейское/западное производство — молодежь 18-24 лет (2,43 балла) и жители обеих столиц (2,35 балла). Азиатское производство — граждане со средним специальным образованием (1,86 балла).

На соответствие модным тенденциям чаще обращают внимание женщины (3,72 балла), граждане с неоконченным высшим и высшим образованием (3,47 балла). На соответствие национальной культуре — респонденты 45+ (2,55 и 2,68 балла), селяне (2,66 балла), жители Северо-Кавказского федерального округа (3,10 балла).

Известная марка важна мужчинам (2,15 балла), молодым людям 18-24 лет (2,62 балла), жителям обеих столиц (2,18 баллов).

Натуральные материалы — женщинам (5,79 балла), россиянам 45+ (5,70 и 5,88 балла). Одежда из переработанного материала — женщинам (2,37 балла).

Фото: unsplash.com
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